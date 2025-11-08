Advertisement
Radiology Course: जिस मशीन ने डॉक्टरों की आंखें खोल दीं, वो गलती से हुई थी ईजाद; अब 12th पास भी बना सकता है इसमें करियर

Course After 12th Class: क्या आप भी मेडिकल क्षेत्र में एक ऐसी डिग्री हासिल करना चाहते हैं जिसमें टेक्निकल और हेल्थकेयर दोनों हो? अगर हां, तो रेडियोलॉजिस्ट बनने का सोच सकते हैं, आइए जानते हैं कि किन योग्यता की जरूरत होती है, कहां काम कर सकते हैं और करियर के मामले में कितने ऑप्शन मिलते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:50 AM IST
Radiology Course: जिस मशीन ने डॉक्टरों की आंखें खोल दीं, वो गलती से हुई थी ईजाद; अब 12th पास भी बना सकता है इसमें करियर

Course After 12th Class: डॉक्टर को हड्डियों के फ्रैक्चर, ट्यूमर, गठिया या संक्रमण जैसी कई अन्य तरह की चोट या बीमारी का पता लगाना होता है तो इसके लिए एक्स-रे करवाया जाता है. 8 नवंबर के इतिहास के पन्ने में ये दिन जर्मन एक वैज्ञानिक द्वारा एक्स-रे की खोज के लिए जाना जाता है. 8 नवंबर, 1895 को कैथोड किरणों पर इस्तेमाल करते समय संयोग से जर्मन के वैज्ञानिक विलियम कॉनराड रोन्टजेन ने एक्स-रे का पता लगाया था. उस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ की एक्स-रे तस्वीर बनाकर इस खोज को प्रमाणित किया था. इसके लिए उन्हें साल 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल भी जीता था. समय के साथ एक्स-रे की तकनीक में बदलाव हुआ और एक्स-रे की जांच करने वाले डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट कहलाने लगे. अगर आप 12वीं के बाद मेडिकल में करियर बनना चाहते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है, आइए जानते हैं इसके लिए क्या करना होगा?

रेडियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं?

12वीं के बाद साइंस स्ट्रीम छात्रों के लिए जरूरी नहीं है कि वो एमबीबीएस की डिग्री ही हासिल करें. चाहें तो बीएससी रेडियोलोजी (B.Sc. Radiology) का कोर्स भी कर सकते हैं. ये डिग्री कोर्स 3 साल का होता है जिसमें इंसान के शरीर के अंदर के अंगों की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वीलीम इमेजिंग तकनीकों के बारे में पढ़ाया जाता है. इस कोर्स में X-ray, MRI, CT scan और Ultrasound जैसे इमेजिंग तकनीकों के बारे में बताया जाता है.

किन योग्यता की जरूरत

12वीं में PCB या PCM स्ट्रीम यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित सब्जेक्ट से साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्र बीएससी रेडियोलोजी के लिए योग्य होते हैं. ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है.

बीएससी रेडियोलॉजी के लिए क्या करियर ऑप्शन्स

12वीं के बाद बीएससी रेडियोलोजी डिग्री की पढ़ाई करने वालों को रेडियोलॉजिकल तकनीक, पैथोलॉजी और रोग निदान के बारे में सिखाया जाता है. करियर ऑप्शन्स की बात करें तो रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन, MRI टेक और सोनोग्राफी में करियर बना सकते हैं. अस्पताल, हेल्थ रिसर्च सेंटर, डायग्नोस्टिक लैब और क्लिनिक में काम कर सकते हैं. इस कोर्स को मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. खासतौर पर उनके लिए जो टेक्निकल और हेल्थकेयर से संबंधित चीजों में रुचि रखते हैं.

