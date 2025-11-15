BSc vs BA Psychology: 12वीं के बाद साइकोलॉजी की पढ़ाई… बीएससी या बीए, दोनों में से कौन सी डिग्री ज्यादा बेस्ट?

BSc vs BA Psychology Key Differences: 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अक्सर ये सवाल रहता है कि किस डिग्री को हासिल करने के बाद करियर बेहतर बन सकता है. नौकरी के अवसर कहां ज्यादा मिलेंगे? कौन सा कोर्स डिग्री के लिहाज से अच्छा है. अधिक सैलरी वाली नौकरी किस डिग्री को हासिल करने पर मिल सकती है? ऐसे कई सवाल हैं. अब बात करें साइकोलॉजी की तो इसे बीएससी और बीए की डिग्री के साथ किया जा सकता है, लेकिन छात्रों के बीच कंफ्यूजन रहती है कि वो किसे करे? अगर आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि 12वीं के बाद बीएससी साइकोलॉजी करें या बीए साइकोलॉजी? आइए दोनों के बीच अंतर जानते हैं.

BSc Psychology क्या है?

साइकोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस को बीएससी साइकोलॉजी कहा जाता है जो किए साइंस ओरिएंटेड डिग्री होती है. इसमें बायोलॉजिकल स्टडी पर अधिक जोर दिया जाता है. इसमें रिसर्च मेथड्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल शामिल होता है. इस प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों को व्यक्ति के मानसिक और व्यवहार प्रक्रियाओं के पीछ की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की समझ होनी चाहिए.

BA Psychology क्या है?

साइकोलॉजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए साइकोलॉजी आर्ट्स डिग्री का हिस्सा है. इस प्रोग्राम में खासतौर पर व्यक्ति के व्यवहार, भावना और सोच संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है. इसमें अधिक जोर साइकोलॉजी के सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर रहता है. इस डिग्री को हासिल करने के लिए छात्रों को काफी टॉपिक सीखने का मौका मिलता है. आमतौर पर ये डिग्री थ्योरेटिकल नॉलेज वाली है.

BA और BSc साइकोलॉजी का सिलेबस

बीए साइकोलॉजी के सिलेबस में साइकोलॉजी के अलावा लिबरल आर्ट्स कोर्स भी शामिल होता है. जबकि, बीएससी साइकोलॉजी कोर्स में अधिक टेक्निकल और साइंटिफिक टॉपिक को कवर किया जाता है जो रिसर्च पर आधारित होता है.

BSc vs BA Psychology: करियर

बीएससी साइकोलॉजी करने वाले क्लिनिकल साइकोलॉजी या न्यूरोसाइंस की तैयारी करते हैं. करियर की बात की जाए तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, रिसर्च असिस्टेंट और डेटा एनालिस्ट जैसी भूमिकाओं तक को अपना सकते हैं. जबकि, बीए साइकोलॉजी डिग्री वालों के लिए काउंसलर, सोशल वर्कर या HR प्रोफेशनल जैसी भूमिकाएं होती हैं. करियर के लिहाज से BA साइकोलॉजी वालों के पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बीएससी साइकोलॉजी के पास ऑप्शन्स थोड़े कम हो सकते हैं. हालांकि, सैलरी अधिक होने के मामले में बीएससी साइकोलॉजी करना ज्यादा बेहतर है.

