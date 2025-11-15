Advertisement
trendingNow13004766
Hindi Newsशिक्षा

BSc vs BA Psychology: 12वीं के बाद साइकोलॉजी की पढ़ाई… बीएससी या बीए, दोनों में से कौन सी डिग्री ज्यादा बेस्ट?

BSc vs BA Psychology Key Differences: 12वीं के बाद साइकोलॉजी संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन बीएससी में डिग्री हासिल करें या बीए में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है? आइए बीए साइकोलॉजी और बीएस साइकोलॉजी के प्रमुख अंतर बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSc vs BA Psychology: 12वीं के बाद साइकोलॉजी की पढ़ाई… बीएससी या बीए, दोनों में से कौन सी डिग्री ज्यादा बेस्ट?

BSc vs BA Psychology Key Differences: 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अक्सर ये सवाल रहता है कि किस डिग्री को हासिल करने के बाद करियर बेहतर बन सकता है. नौकरी के अवसर कहां ज्यादा मिलेंगे? कौन सा कोर्स डिग्री के लिहाज से अच्छा है. अधिक सैलरी वाली नौकरी किस डिग्री को हासिल करने पर मिल सकती है? ऐसे कई सवाल हैं. अब बात करें साइकोलॉजी की तो इसे बीएससी और बीए की डिग्री के साथ किया जा सकता है, लेकिन छात्रों के बीच कंफ्यूजन रहती है कि वो किसे करे? अगर आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि 12वीं के बाद बीएससी साइकोलॉजी करें या बीए साइकोलॉजी? आइए दोनों के बीच अंतर जानते हैं.

BSc Psychology क्या है?

साइकोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस को बीएससी साइकोलॉजी कहा जाता है जो किए साइंस ओरिएंटेड डिग्री होती है. इसमें बायोलॉजिकल स्टडी पर अधिक जोर दिया जाता है. इसमें रिसर्च मेथड्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल शामिल होता है. इस प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों को व्यक्ति के मानसिक और व्यवहार प्रक्रियाओं के पीछ की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की समझ होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

BA Psychology क्या है?

साइकोलॉजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए साइकोलॉजी आर्ट्स डिग्री का हिस्सा है. इस प्रोग्राम में खासतौर पर व्यक्ति के व्यवहार, भावना और सोच संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है. इसमें अधिक जोर साइकोलॉजी के सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर रहता है. इस डिग्री को हासिल करने के लिए छात्रों को काफी टॉपिक सीखने का मौका मिलता है. आमतौर पर ये डिग्री थ्योरेटिकल नॉलेज वाली है.

BA और BSc साइकोलॉजी का सिलेबस

बीए साइकोलॉजी के सिलेबस में साइकोलॉजी के अलावा लिबरल आर्ट्स कोर्स भी शामिल होता है. जबकि, बीएससी साइकोलॉजी कोर्स में अधिक टेक्निकल और साइंटिफिक टॉपिक को कवर किया जाता है जो रिसर्च पर आधारित होता है.

BSc vs BA Psychology: करियर

बीएससी साइकोलॉजी करने वाले क्लिनिकल साइकोलॉजी या न्यूरोसाइंस की तैयारी करते हैं. करियर की बात की जाए तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, रिसर्च असिस्टेंट और डेटा एनालिस्ट जैसी भूमिकाओं तक को अपना सकते हैं. जबकि, बीए साइकोलॉजी डिग्री वालों के लिए काउंसलर, सोशल वर्कर या HR प्रोफेशनल जैसी भूमिकाएं होती हैं. करियर के लिहाज से BA साइकोलॉजी वालों के पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बीएससी साइकोलॉजी के पास ऑप्शन्स थोड़े कम हो सकते हैं. हालांकि, सैलरी अधिक होने के मामले में बीएससी साइकोलॉजी करना ज्यादा बेहतर है.

ये भी पढ़ें- IAS और IPS में नहीं है सिर्फ पद का फर्क, सैलरी में भी है अंतर! जानें दोनों में से सबसे शक्तिशाली अधिकारी कौन?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

course after 12

Trending news

Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?