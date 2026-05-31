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Hindi Newsशिक्षाक्या VITEEE 2026 पास करना ही काफी है VIT में सीट पाने के लिए? जानिए अंदर की पूरी सच्चाई!

क्या VITEEE 2026 पास करना ही काफी है VIT में सीट पाने के लिए? जानिए अंदर की पूरी सच्चाई!

BSE बोर्ड की कॉपियों में गड़बड़ी से छात्रों में नाराजगी फैल गई है, जबकि VITEEE 2026 की काउंसलिंग अंतिम चरण में है. VIT में एडमिशन सिर्फ परीक्षा पास करने से नहीं मिलता, बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नियमों की समझ, FFCS सिस्टम, सख्त अनुशासन और मजबूत प्लेसमेंट प्रदर्शन भी जरूरी होता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 31, 2026, 02:36 PM IST
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क्या VITEEE 2026 पास करना ही काफी है VIT में सीट पाने के लिए? जानिए अंदर की पूरी सच्चाई!

VITEEE 2026 को लेकर इस समय हजारों छात्रों में उत्साह है क्योंकि VIT की काउंसलिंग अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है. कई छात्र यह मान लेते हैं कि सिर्फ एग्जाम पास कर लेना ही VIT में सीट पाने की गारंटी है, लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है. एडमिशन के बाद भी कई जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंपस रिपोर्टिंग और नियमों की समझ. VIT अपने सख्त लेकिन व्यवस्थित सिस्टम के लिए जाना जाता है, जहां पढ़ाई के साथ-साथ अनुशासन और तैयारी भी उतनी ही जरूरी है. इसलिए छात्रों को सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट नहीं, बल्कि पूरे कॉलेज सिस्टम को समझकर आगे बढ़ना चाहिए.

 VITEEE 2026 काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के करीब?

VITEEE 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जिन छात्रों को सीट अलॉट हो चुकी है, वे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैंपस रिपोर्टिंग की तैयारी कर रहे हैं. VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक माना जाता है, जहां हर साल हजारों छात्र एडमिशन लेते हैं. लेकिन यहां एडमिशन सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके बाद कई जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती हैं. डॉक्यूमेंट सही होना, समय पर रिपोर्टिंग करना और सभी नियमों को समझना बेहद जरूरी है. जो छात्र इन स्टेप्स को हल्के में लेते हैं, उन्हें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए काउंसलिंग के बाद की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एग्जाम में परफॉर्मेंस.

 VIT कैंपस लाइफ और FFCS सिस्टम क्या खास है?

VIT के वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और भोपाल कैंपस देशभर के छात्रों को आकर्षित करते हैं. यहां का माहौल काफी विविधता से भरा होता है, जहां टेक्निकल, कल्चरल और स्पोर्ट्स क्लब छात्रों को अलग-अलग गतिविधियों में भाग लेने का मौका देते हैं. VIT का सबसे खास सिस्टम Fully Flexible Credit System (FFCS) है, जिसके तहत छात्र अपनी पसंद के विषय, फैकल्टी और क्लास टाइमिंग खुद चुन सकते हैं. हालांकि यह सुविधा जितनी आसान लगती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि लोकप्रिय फैकल्टी और टाइम स्लॉट जल्दी भर जाते हैं. इसलिए छात्रों को पहले से प्लानिंग करनी होती है ताकि उन्हें अपनी पसंद के अनुसार सब्जेक्ट मिल सकें और पढ़ाई का संतुलन बना रहे.

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 एग्जाम, अटेंडेंस और हॉस्टल नियम कैसे काम करते हैं?

VIT में अटेंडेंस नियम काफी सख्त हैं और छात्रों को हर विषय में कम से कम 75% उपस्थिति बनाए रखना जरूरी होता है. अगर कोई छात्र इस सीमा को पूरा नहीं करता, तो वह सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं माना जा सकता. यहां पढ़ाई पूरे सेमेस्टर में लगातार चलती रहती है, जिसमें CAT 1, CAT 2, ऑनलाइन क्विज, असाइनमेंट और अंत में FAT यानी Final Assessment Test शामिल होता है. इसलिए स्टूडेंट्स को लगातार पढ़ाई करनी होती है, सिर्फ एग्जाम के समय तैयारी काफी नहीं होती. इसके अलावा हॉस्टल नियम भी सख्त हैं, जहां बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम, लीव अप्रूवल और समय पर रिपोर्टिंग अनिवार्य होती है. अनुशासन का पालन यहां बहुत जरूरी माना जाता है.

प्लेसमेंट और करियर के मौके कितने मजबूत हैं?

VIT को इंजीनियरिंग छात्रों के लिए इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी मजबूत माना जाता है. हर साल बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां कैंपस में आती हैं और अलग-अलग सेक्टरों में जॉब ऑफर देती हैं. प्लेसमेंट प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जहां शुरुआत में हाई-पैकेज कंपनियां भर्ती करती हैं और बाद में अन्य कंपनियां आती हैं. इसमें छात्रों का अकादमिक प्रदर्शन यानी CGPA बहुत अहम भूमिका निभाता है. जिन छात्रों का स्कोर अच्छा होता है, उन्हें ज्यादा और बेहतर अवसर मिलते हैं. इसलिए VIT में सिर्फ एडमिशन लेना ही नहीं, बल्कि लगातार अच्छा प्रदर्शन बनाए रखना भी करियर के लिए बेहद जरूरी होता है.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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