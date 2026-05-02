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odisha 10th result 2026: आज जारी होंगे 10वीं के नतीजे! bseodisha.ac.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

odisha 10th result 2026: ओडिशा बोर्ड आज 2 मई 2026 को दोपहर 4 बजे कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा, जिसका लिंक शाम 6 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा. छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, हालांकि मूल प्रमाण पत्र बाद में स्कूलों से प्राप्त करने होंगे.

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 02, 2026, 08:50 AM IST
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odisha 10th result 2026: आज जारी होंगे 10वीं के नतीजे! bseodisha.ac.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

odisha 10th result 2026: ओडिशा के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट की तारीख और समय घोषित कर दिया है. इस साल एएचएससी यानी वार्षिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 का रिजल्ट 2 मई को जारी किया जाएगा. बोर्ड के मुताबिक नतीजों की घोषणा दोपहर 4 बजे की जाएगी. लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह राहत की खबर है. अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है.

बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि 10वीं के रिजल्ट के साथ ही स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 का रिजल्ट भी उसी दिन जारी किया जाएगा. पहले बोर्ड प्रेस के जरिए रिजल्ट घोषित करेगा. इसके बाद छात्र ऑनलाइन अपने अंक देख सकेंगे. हालांकि रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद लिंक एक्टिव नहीं होगा. बोर्ड ने साफ किया है कि रिजल्ट देखने का लिंक शाम 6 बजे के बाद सक्रिय किया जाएगा.

कैसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड?

छात्र अपने स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in और bseodisha.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी. जैसे ही वे डिटेल्स दर्ज करेंगे उनका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

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स्कूल के माध्यम से मिलेगा असली प्रमाण पत्र 

ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऑनलाइन मिलने वाली मार्कशीट अस्थायी होगी. असली प्रमाण पत्र बाद में स्कूल के माध्यम से दिए जाएंगे. इसलिए छात्रों को अपने एडमिट कार्ड संभालकर रखने की सलाह दी गई है. ताकि रिजल्ट चेक करते समय कोई परेशानी न हो. अगर किसी छात्र को अपने अंक में कोई गड़बड़ी दिखे तो वह तुरंत अपने स्कूल से संपर्क कर सकता है.

इस साल ओडिशा बोर्ड की 10वीं परीक्षाएं फरवरी से लेकर मार्च की शुरुआत तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थीं. राज्य भर में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी समय पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी में था. मूल्यांकन प्रक्रिया भी तय समय के अनुसार पूरी कर ली गई है. पिछले कुछ सालों से बोर्ड मई के पहले हफ्ते में रिजल्ट जारी करता रहा है. ऐसे में इस बार भी उसी परंपरा को जारी रखा गया है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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