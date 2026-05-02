BSE Odisha 10th Result 2026: इस जिले ने किया कमाल, 99% से ज्यादा छात्र पास; देखें पूरी district-wise list

BSE Odisha Result 2026: ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी हो गया है. इस साल कुल 95.33 फीसदी छात्र पास हुए हैं. गजपति जिला 99.31 फीसदी रिजल्ट के साथ राज्य में सबसे आगे रहा. यहां देखें जिलेवार प्रदर्शन और रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका.
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ओडिशा बोर्ड 10वीं के नतीजे इस बार छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ओडिशा ने कक्षा 10 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस साल कुल पास प्रतिशत 95.33 फीसदी दर्ज किया गया है. राज्यभर के लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और ज्यादातर जिलों ने शानदार प्रदर्शन किया है. कई जिलों में पास प्रतिशत 95 फीसदी से ऊपर रहा, जबकि कुछ जिले तो लगभग 100 फीसदी के करीब पहुंच गए. रिजल्ट जारी होते ही छात्र और अभिभावक लगातार जिलेवार प्रदर्शन और टॉप जिलों की जानकारी खोज रहे हैं.
इस साल जिलेवार प्रदर्शन में गजपति जिला सबसे आगे रहा है. यहां 99.31 फीसदी छात्र पास हुए, जो पूरे राज्य में सबसे शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है. इसके बाद गंजाम जिले ने 98.85 फीसदी पास प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. जगतसिंहपुर ने 97.89 फीसदी, झारसुगुड़ा ने 97.87 फीसदी और कालाहांडी ने 97.38 फीसदी रिजल्ट दर्ज किया. इसके अलावा भद्रक 97.98 फीसदी, अंगुल 98.17 फीसदी, केंद्रपाड़ा 97.71 फीसदी और बालासोर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. इससे साफ है कि इस बार पूरे राज्य में पढ़ाई का स्तर काफी मजबूत रहा है.
अगर अन्य जिलों की बात करें तो मयूरभंज और क्योंझर दोनों ने 97.48 फीसदी रिजल्ट दर्ज किया. नबरंगपुर 97.40 फीसदी, कंधमाल 97.28 फीसदी, नयागढ़ 97.22 फीसदी और खुर्दा 97.18 फीसदी के साथ मजबूत स्थिति में रहे. पुरी ने 96.68 फीसदी, कटक ने 96.80 फीसदी, बलांगीर ने 96.58 फीसदी और कोरापुट ने 96.41 फीसदी पास प्रतिशत दर्ज किया. वहीं ढेंकानाल 94.35 फीसदी और जाजपुर 94.62 फीसदी के साथ सूची में नीचे रहे. इसके बावजूद राज्य का कुल प्रदर्शन काफी शानदार माना जा रहा है.
जो छात्र अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले bseodisha.ac.in या bseodisha.nic.in वेबसाइट खोलें. होमपेज पर “Odisha Annual Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. जानकारी सबमिट करते ही आपकी प्रोविजनल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी. छात्र मार्क्स, नाम, विषयवार अंक और बाकी डिटेल्स ध्यान से चेक करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट या डाउनलोड जरूर कर लें.