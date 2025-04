AP SSC 10th Result 2025: इस बोर्ड ने जारी किया एसएससी 10वीं का रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट देखने का Direct Link

AP SSC 10th Results 2025 Out: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश (BSEAP) ने बुधवार को आंध्र प्रदेश एसएससी 10वीं का रिजल्ट (BSEAP AP SSC 10th Result 2025) जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस खबर में डॉयरेक्ट लिंक दी गई है. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों के पास अपने रोल नंबर होने चाहिए.

The SSC Public Examinations results for March 2025 have been announced.

This year, out of 6,14,459 students who appeared, 4,98,585 have passed, achieving a pass percentage of 81.14%. I'm delighted to see that Parvathipuram Manyam district has topped the list with an…

