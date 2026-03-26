BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

BSEB Bihar Board Class 10th Result 2026 Expected Date: इस साल बिहार बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक किया गया था. इस दौरान 15 लाख 12 हजार से ज्यादा 10वीं के स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा संपन्न हुए कई दिन हो चुके हैं और परीक्षा देने वाले लाखों परीक्षार्थियों को रिजल्ट के जारी होने का इंतजार है. बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कब करेगा? बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट को कैसे और कहां देख सकते हैं? बिहार मैट्रिक रिजल्ट देखने का लिंक कौन-सा है? किस तरह से बिहार मैट्रिक रिजल्ट को चेक कर सकते हैं? बिहार मैट्रिक का स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? आइए बिहार 10वीं रिजल्ट संबंधित लगभग सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

Bihar Board Matric Result: बिहार 10वीं रिजल्ट कब होगा जारी?

बिहार बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार बिहार 10वीं रिजल्ट की घोषणा बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा. बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 की घोषणा 27 मार्च, शुक्रवार तक की जा सकती है. फिलहाल, बीएसईबी मैट्रिक का परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बीएसईबी 10वीं का परिणाम 2026 बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

Bihar Matric Board Result 2026: कहां देख सकेंगे 10वीं रिजल्ट?

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) द्वारा मैट्रिक रिजल्ट 2026 की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट्स पर किया जाएगा. बिहार बोर्ड 10वीं परिणाम की घोषणा के बाद रिजल्ट चेक करने का लिंक निम्न आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा. यहां से बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को सभी स्टूडेंट्स चेक कर सकेंगे.

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bsebexam.com

results.biharboardonline.com

interbiharboard.com

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को चेक करने का डायरेक्ट लिंक ऊपर बताई गईं सभी वेबसाइट पर एक्टिव हो सकता है. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर दर्ज कर रिजल्ट देख सकते हैं. यहां से स्कोरकार्ड भी देख सकेंगे और उसे डाउनलोड कर सकेंगे. बिहार 10वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद वेबसाइट पर परिणाम देखे और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का एक्टिव लिंक मिल सकेगा.

BSEB 10th Board Result 2026: कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड?

सबसे पहले results.biharboardonline.com पर जाएं. होमपेज पर 'BSEB Matric Result 2026' शो होगा. इसके बाद स्टूडेंट को अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा. सबमिट बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर मैट्रिक रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से रिजल्ट चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे.

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