Bihar BSEB Inter Result Date 2026: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट कब तक होगा जारी? परिणाम देखने के लिए ये हैं 3 ऑफिशियल वेबसाइट

Bihar BSEB Inter Result 2026 Expected Date: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से जल्द बीएसईबी इंटर का परिणाम जारी किया जाएगा. 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इन 3 में से किसी एक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.
Trending Photos
BSEB Inter Result 2026 Expected Date: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की गई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं. 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षाएं आयोजित की गई. जबकि, मैट्रिक (10वीं) की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक जारी रही थीं. बिहार बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 जल्द घोषित होने की उम्मीद है. इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स सरल स्टेप्स को फॉलो करके बिहार बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर डेट की पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि, लेटेस्ट अपडेट के जरिए और पिछले सालों में रिजल्ट घोषित की तारीखों के रुझानों के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2026 के समाप्त होने से पहले या फिर इस महीने के तीसरे सप्ताह में बीएसईबी इंटर परिणाम 2026 का ऐलान हो सकता है. 21 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच रिजल्ट की घोषणा हो सकती है. आमतौर पर बिहार बोर्ड पहले कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा करता है और उसके कुछ ही दिनों में बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं यानी मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया जाता है.
कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड की आधिकारिक पोर्टल के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बिहार बोर्ड का परिणाम देखने के लिए निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. रिजल्ट की घोषणा के बाद ही बिहार बोर्ड की इन ऑफिशियल वेबाइट्स पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव दिखेगा.
biharboardonline.com
secondary.biharboardonline.com
results.biharboardonline.com
12वीं के सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह के बीच बिहार बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. परिणाम देखने में देरी न हो इसलिए पहले ही अपना रोल नंबर और रोल कोड तैयार रखें. इसे चेक करने के लिए एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कब तक जारी करेगा कक्षा 10वीं का रिजल्ट?