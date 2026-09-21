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BSF ASI Steno, HC Ministerial Exam 2024: ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला, 23 सितंबर तक दर्ज करें आपत्ति

Meta Description: BSF ASI Steno और HC Ministerial Exam 2024 के लिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल 21 सितंबर से खुल गया है. उम्मीदवार 23 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक परीक्षा के सवालों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 21, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:29 PM IST
BSF ASI Steno, HC Ministerial Exam 2024: ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला, 23 सितंबर तक दर्ज करें आपत्ति

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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