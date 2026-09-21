BSF ASI Steno, HC Ministerial Exam 2024: ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला, 23 सितंबर तक दर्ज करें आपत्ति

सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने ASI (Steno) और Head Constable (Ministerial) Examination 2024 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए BSF ने ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल एक्टिव कर दिया है.
BSF के नोटिस के अनुसार, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल 21 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे से 23 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा. जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के किसी प्रश्न या उसके उत्तर को लेकर आपत्ति है, वे निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
यह सुविधा ASI (Steno) और HC (Ministerial) Examination 2024 में शामिल उम्मीदवारों के लिए है. इसमें Direct Entry और LDCE (Limited Departmental Competitive Examination) के माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं.
BSF की ओर से ASI (Steno) और HC (Ministerial) Examination 2024 का आयोजन 1 से 3 सितंबर 2026 और 18 सितंबर 2026 को किया गया था. अब परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है.
उम्मीदवार BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए ही आपत्ति दर्ज करें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें.
नहीं. BSF ने स्पष्ट किया है कि यह ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल नॉन-GD कैडर के सभी पदों के लिए लागू नहीं है. यह सुविधा विशेष रूप से ASI (Steno) और HC (Ministerial) Examination 2024 की संबंधित परीक्षाओं में शामिल उम्मीदवारों के लिए है.
किन तारीखों का ध्यान रखें?
जानकारी तारीख और समय
परीक्षा 1-3 सितंबर और 18 सितंबर 2026
ऑब्जेक्शन पोर्टल शुरू 21 सितंबर 2026, दोपहर 3 बजे
आपत्ति की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026, रात 11:55 बजे
आपत्ति का माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in
उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?
उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो 23 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे से पहले आधिकारिक BSF भर्ती पोर्टल पर उसे दर्ज कर दें. आपत्ति दर्ज करने से पहले संबंधित प्रश्न, उत्तर और उपलब्ध निर्देशों को ध्यान से जांच लेना जरूरी है.