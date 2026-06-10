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कांस्टेबल ट्रेड्समैन PET-PST रिजल्ट जारी; चेक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, यहां डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी/पीएसटी रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in से रिजल्ट PDF डाउनलोड कर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं. फेज-2 लिखित परीक्षा के लिए 1.18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 10, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:15 PM IST
कांस्टेबल ट्रेड्समैन PET-PST रिजल्ट जारी; चेक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, यहां डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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