/कांस्टेबल ट्रेड्समैन PET-PST रिजल्ट जारी; चेक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, यहां डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए आयोजित पीईटी (Physical Efficiency Test) और पीएसटी (Physical Standard Test) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे समय से नतीजों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. रिजल्ट बीएसएफ की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने रोल नंबर की मदद से आसानी से परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण भी शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सफल उम्मीदवारों को तैयार रहने की सलाह दी गई है.
बीएसएफ द्वारा कांस्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन 12 दिसंबर 2025 को किया गया था. इस परीक्षा में देशभर से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षण के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण के लिए किया गया है. भर्ती प्रक्रिया का यह चरण उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और निर्धारित मानकों की जांच के लिए आयोजित किया गया था. अब परिणाम जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की नजर अगले चरण यानी लिखित परीक्षा पर टिकी हुई है.
जारी परिणाम के अनुसार फेज-2 यानी लिखित परीक्षा के लिए कुल 1,18,143 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इनमें बड़ी संख्या पुरुष उम्मीदवारों की है, जबकि हजारों महिला अभ्यर्थियों ने भी सफलता हासिल की है. लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने पीईटी और पीएसटी चरण सफलतापूर्वक पास किया है. बीएसएफ भर्ती प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है क्योंकि इसके बाद चयन की प्रक्रिया और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है. सफल अभ्यर्थियों को अब लिखित परीक्षा की तैयारी तेज कर देनी चाहिए.
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध "Constable Tradesman PET/PST Result 2025" लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी. उम्मीदवार पीडीएफ डाउनलोड करके CTRL+F की मदद से अपना रोल नंबर खोज सकते हैं. यदि रोल नंबर सूची में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उम्मीदवार अगले चरण के लिए चयनित हो गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट की एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.
रिजल्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम शामिल है, उन्हें अब फेज-2 लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. बीएसएफ जल्द ही लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेगा. परीक्षा कार्यक्रम और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है. भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रदर्शन के आधार पर ही अंतिम चयन की दिशा तय होगी. ऐसे में सफल उम्मीदवारों के लिए यह समय पूरी मेहनत और रणनीति के साथ तैयारी करने का है.