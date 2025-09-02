BSF HCM Result 2025: जारी हुआ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिजल्ट, ऐसे करें चेक, जानें आगे का प्रोसेस

BSF HCM Result 2025 Out: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पीएसटी (PST) और पीईटी (PET) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर rectt.bsf.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं.
BSF HCM Result 2025 Declared: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने पीएसटी (PST) और पीईटी (PET) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट पर rectt.bsf.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ बीएसएफ ने मेरिट लिस्ट और कैटेगरी-वाइज कटऑफ भी जारी कर दिया है. कुल 2.75 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए हैं.
कब हुई थी ये परीक्षा और रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?
बीएसएफ की इस भर्ती परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. ये परीक्षा अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर 17 मार्च 2025 से 02 जून 2025 तक आयोजित की गई थी. बता दें, बीएसएफ एचसीएम भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को 3 चरण को पास करना होता है. इसमें फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल है. जिन उम्मीदवारों ने फिजिकल परीक्षा पास कर ली है, उन्हें अगले चरण यानी लिखित परीक्षा देना होगा. इसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.
रिजल्ट कैसे करें चेक?
बीएसएफ की इस भर्ती परीक्षा के नतीजे चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा.
होम पेज पर आपको पहले लॉगिन करना होगा.
इसके बाद आपको रिजल्ट से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.
इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट कर दें.
ऐसा करते ही आपके सामने मेरिट लिस्ट और कटऑफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा.
आप इसे डाउनलोड कर लें और चाहें तो प्रिंटआउट निकाल लें.
कितने कैंडिडेट्स हुए पास?
एएसआई स्टेनो/कॉम्बैटेंट स्टेनो- कुल 2,75,567 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए
हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल)- 8,526 उम्मीदवारों का चयन
हवलदार क्लर्क (असम राइफल्स)- कुल 2,67,041 उम्मीदवार
