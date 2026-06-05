BTech Admission: 3 नए कोर्स, सीट पक्की! IISc बैंगलोर में एडमिशन शुरू, जानें बीटेक फीस और किसे मिल सकता है दाखिला?

IISc Bangalore BTech Admission Fees: देशभर के विभिन्न संस्थानों में बीटेक दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे छात्र जो देश के टॉप संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यहां JEE Advanced स्कोर के आधार पर बीटेक कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है. संस्थान ने एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस साल छात्रों के लिए तीन नए BTech कोर्स शुरू किए गए हैं जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं. ये कोर्स आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और उभरती तकनीकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं. इन कोर्स में प्रवेश के लिए कौन एलिजिबल है, आवेदन प्रक्रिया क्या है और बीटेक की फीस कितनी है? आइए इससे जुड़ी पूरी जानकारी जानते हैं.

JoSAA काउंसलिंग में शामिल होना जरूरी

IISc बेंगलुरु में एडमिशन के लिए JoSAA काउंसलिंग 2026 में शामिल होना जरूरी है. यहां पर जेईई एडवांस्ड 2026 के स्कोर के आधार पर दाखिला दिया जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा. JoSAA काउंसलिंग के जरिए यहां पर सीटों का आवंटन किया जाएगा.

इंजीनियरिंग की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है?

NIRF 2025 के अनुसार IISc बैंगलोर भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसका स्थान सबसे ऊपर है. हर साल हजारों छात्र बीटेक एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का सपना देखते हैं. इस संस्थान को खासतौर पर BS (रिसर्च) और BTech प्रोग्राम के लिए जाना जाता है. इस साल से यहां पर 3 बीटेक कोर्स शुरू हुए हैं जो स्टूडेंट्स को अधिक सीट और बेहतर करियर का अवसर प्रदान कर सकते हैं.

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Applications are now open for the IISc BTech programme! IISc introduces undergraduate programmes in Aerospace Engineering, Materials Science & Engineering, and Mechanics & Computing this academic year. Admissions are through JoSAA 2026. Learn more: https://t.co/n4HMAorMqs pic.twitter.com/0UhzR75S2c — IISc Bangalore (@iiscbangalore) June 1, 2026

IISc बैंगलोर के 3 नए बीटेक कोर्स कौन से हैं?

मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग एयरोस्पेस इंजीनियरिंग मैटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग

IISc बैंगलोर में पहले बीटेक प्रोग्राम में कौन सा कोर्स करवाया जाता था?

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में ऊपर बताए गए तीन ए कोर्स इस साल से शामिल किए गए हैं, लेकिन पहले से यहां पर थमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स करवाया जाता है. इस तरह से ये यूनिवर्सिटी अब बीटेक के कुल चार कोर्स करा रही है.

एडमिशन के लिए कौन है योग्य?

योग्यता की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में बीटेक एडमिशन के लिए कक्षा 12वीं पास उम्मीदवार योग्य हैं जिन्होंने जेईई एडवांस्ड परीक्षा दी हो. हर साल JoSAA के नियम के मुताबिक IITs में एडमिशन के लिए लागू होने वाली योग्यता तय की जाती है.

IISc Bangalore: BTech फीस कितनी है?

IISc की आधिकारिक वेबसाइट btech-ug.iisc.ac.in पर जाकर फीस समेत कोर्स के बारे में विस्तार से जान सकेंगे. स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस्ड स्कोर और JoSAA काउंसलिंग के जरिए यहां दाखिला मिल सकता है.

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