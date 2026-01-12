JEE परीक्षा में नहीं मिल पाई सफलता, तो इन 5 परीक्षाओं से भी खुलते हैं इंजीनियर बनने के रास्ते

BTech Admission Entrance Exams: जब इंजीनियर बनने की बात आए या बीटेक के लिए एडमिशन का जिक्र होता है तो JEE परीक्षा चर्चाओं में होती है. हालांकि, इसमें असफल होने पर बीटेक के लिए रास्ते बंद नहीं होते हैं. ऐसी 5 परीक्षाएं हैं जिससे इंजीनियर बन सकते हैं. आइए 5 बीटेक प्रवेश परीक्षा के बारे में जानते हैं.
BTech Admission Entrance Exams: भारत में सबसे कठिन और चर्चाओं में से एक परीक्षा जेईई है जिसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा के तौर पर जाता है. भारतीय छात्रों के बीच ये प्रवेश परीक्षा बीटेक एडमिशन के लिए जानी जाती है. हर साल जेईई परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं और एग्जाम में शामिल होते हैं. हालांकि, हर किसी को सफलता हासिल नहीं हो पाती है. ऐसे में असफल छात्रों में कुछ इंजीनियर बनने के सपने को छोड़ देते हैं. मगर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सिर्फ जेईई ही एकमात्र रास्ता नहीं है बल्कि और भी परीक्षाएं हैं जिसे देकर स्टूडेंट्स टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए योग्य बन सकते हैं. आज हम आपको ऐसी 5 परीक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए बीटेक एडमिशन का रास्ता खुल सकता है.
VITEEE
VIT कैंपस में BTech की पढ़ाई के लिए एडमिशन के लिए वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम (VITEEE) प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा जाता है. आमतौर पर इस नेशनल लेवल परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म हर साल मार्च तक पूरा कर लिया जाता है. VITEEE की ऑफिशियल वेबसाइट viteee.vit.ac.in पर जाकर इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
WBJEE
सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (WBJEE) का आयोजन किया जाता है. ये बीटेक एडमिशन के लिए स्टेट लेवल की परीक्षा होती है. इच्छुक और योग्य स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.in पर जाकर इस परीक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं.
MHT CET
इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए राज्य स्तर पर होने वाले प्रवेश परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं. महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) परीक्षा देकर बीटेक के लिए महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन हासिल कर सकते हैं. आमतौर पर इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन अप्रैल से मई के बीच में होता है. आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर इस परीक्षा से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं.
SRMJEEE
बीटेक और एमटेक में एडमिशन के लिए SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (SRMJEEE) के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती के लिए योग्य बन सकते हैं. इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन चालू है और आखिरी तारीख 16 अप्रैल 2026 है. परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट srmist.edu.in पर जा सकते हैं.
KIITEE
KIIT यूनिवर्सिटी की ओर से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम (KIITEE) का आयोजन किया जाता है. इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से KIIT यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए योग्य बन सकते हैं. इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट kiitee.kiit.ac.in पर जा सकते हैं.
