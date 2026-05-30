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BTech की सबसे पॉपुलर ब्रांच कौन सी है? जानिए कौन सा कोर्स दिला सकता है हाई सैलरी और शानदार जॉब

12वीं के बाद BTech को लेकर कन्फ्यूजन है? जानिए BTech की पॉपुलर ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, AI, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में करियर ऑप्शन, हाई सैलरी जॉब्स और जरूरी स्किल्स की पूरी जानकारी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 30, 2026, 03:22 PM IST
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BTech की सबसे पॉपुलर ब्रांच कौन सी है? जानिए कौन सा कोर्स दिला सकता है हाई सैलरी और शानदार जॉब

अगर आप 12वीं के बाद करियर को लेकर कन्फ्यूज हैं और सोच रहे हैं कि BTech करना सही रहेगा या नहीं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. आज के समय में इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक बड़ा करियर प्लेटफॉर्म बन चुकी है, जहां सही ब्रांच चुनकर लाखों की नौकरी पाना संभव है. लेकिन सवाल यह है कि BTech की सबसे पॉपुलर ब्रांच कौन सी है और किस फील्ड में सबसे ज्यादा जॉब मिलती है? क्या कंप्यूटर साइंस सबसे आगे है या मैकेनिकल और सिविल भी बराबर मौके देते हैं? करियर काउंसलर के मुताबिक सही ब्रांच और सही स्किल्स ही भविष्य तय करते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा सच.

BTech क्या है और इसमें कौन-कौन सी ब्रांच होती हैं?

BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री है, जिसमें छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं. करियर एक्सपर्ट्स के अनुसार यह कोर्स छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाता है और बेहतर करियर अवसर देता है. इसमें प्रमुख ब्रांचों में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, साइबर सिक्योरिटी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग शामिल हैं. हर ब्रांच का अपना अलग फोकस होता है और उसी के हिसाब से नौकरी के अवसर भी बनते हैं. सही ब्रांच का चुनाव ही आगे की सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है.

कंप्यूटर और AI ब्रांच में कौन-कौन सी नौकरियां मिलती हैं?

आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड कंप्यूटर साइंस, AI और डाटा साइंस की है. इन क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर डेवलपर, AI इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैसी नौकरियां मिलती हैं. करियर काउंसलर बताते हैं कि डिजिटल दुनिया के बढ़ने के साथ इन स्किल्स की मांग लगातार बढ़ रही है. बड़ी IT कंपनियां जैसे सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप सेक्टर में लाखों के पैकेज भी ऑफर करती हैं. इसके अलावा फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम के मौके भी यहां सबसे ज्यादा मिलते हैं. इसलिए यह ब्रांच आज छात्रों की पहली पसंद बन चुकी है.

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मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में करियर मौके कहां हैं?

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रोबोटिक्स में नौकरी मिलती है. सिविल इंजीनियरिंग करने वाले छात्र कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर और एनर्जी सेक्टर में बड़े मौके होते हैं. BTech ग्रेजुएट्स को प्राइवेट कंपनियों के साथ-साथ सरकारी संगठनों और PSU में भी नौकरी मिल सकती है. इसके अलावा GATE परीक्षा पास करके IIT, NIT और रिसर्च सेक्टर में भी करियर बनाया जा सकता है. यह ब्रांचें स्थिर और लंबे समय तक करियर देने के लिए जानी जाती हैं.

BTech के बाद स्किल्स और वर्क फ्रॉम होम में सफलता कैसे मिले?

आज के समय में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, बल्कि स्किल्स भी जरूरी हैं. करियर एक्सपर्ट के अनुसार कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर ऑपरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और AI टूल्स का ज्ञान बेहद जरूरी है. वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग में टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ-डिसिप्लिन सबसे अहम होते हैं. क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जरूरी है. सही स्किल्स के साथ छात्र न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी काम पा सकते हैं. इसलिए BTech के साथ लगातार स्किल अपग्रेड करना ही सफल करियर की कुंजी माना जाता है.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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