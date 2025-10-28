Advertisement
trendingNow12978137
Hindi Newsशिक्षा

BTech Course: भारत या कनाडा, कहां से करें इंजीनियरिंग? जानें डिग्री अंतर से लेकर सैलरी पैकेज

BTech Course India vs Canada Universities: आप कहां से बिटेक डिग्री हासिल करना चाहते हैं? भारत या कनाडा में से कौन सा बेस्ट रहेगा? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BTech Course: भारत या कनाडा, कहां से करें इंजीनियरिंग? जानें डिग्री अंतर से लेकर सैलरी पैकेज

BTech Course India vs Canada Universities: सबसे लोकप्रिय डिग्री कोर्स में बीटेक का नाम भी शामिल है. मेडिकल डिग्री हासिल करने के अलावा छात्रों में अगर सबसे ज्यादा डिग्री कोर्स किया जाता है तो वो इंजीनियरिंग कोर्स होता है. समय के साथ इस कोर्स की मांग कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जा रही है. लाखों की संख्या में हर साल छात्रों द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती के लिए जेईई परीक्षा दी जाती है. जबकि, विदेश जाकर इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की संख्या भी कम नहीं है. खासतौर पर कनाडा जाकर पढ़ने वाले छात्रों की लंबी लाइन है. हालांकि, छात्रों का आखिरी मकसद एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बीटेक डिग्री हासिल करना और एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ नौकरी का ही होता है. आइए जानते हैं कि भारत या कनाडा, कहां से इंजीनियरिंग करना किफायती और बेस्ट रहेगा?

क्या है भारत और कनाडा की इंजीनियरिंग में फर्क?

भारत और कनाडा में बीटेक डिग्री को अलग-अलग नाम से जाना जाता है. भारत में चार साल की अवधि के साथ पूरी होने वाली बीटेक डिग्री को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है. इस डिग्री कोर्स में अलग-अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं. जबकि, कनाडा में फर्क ये है कि इंजीनियरिंग डिग्री के लिए बीटेक नहीं होती. यहां सब्जेक्ट के तौर पर अलग-अलग नाम है. बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंसेज (B.A.Sc.), बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग (B.Sc. Eng.) और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.Eng.) से ये चार साल के कोर्स जाने जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और कनाडा की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन सी?

अगर बात करें भारत की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-दिल्ली (IIT-Delhi) है. जबकि, कनाडा में टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में टोरंटो यूनिवर्सिटी का नाम आता है. दोनों ही यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए बेस्ट मानी जाती है. IIT-दिल्ली में एडमिशन के लिए जरूरी है कि छात्र JEE परीक्षा में पास हो. जबकि, टोरंटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है.

कहां से BTech करना रहेगा बेस्ट?

नौकरी ढूंढने के लिहाज से IIT-दिल्ली से बीटेक करना बेस्ट रहेगा. यहां से पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी हासिल करने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है. कैंपस में प्लेसमेंट आती है और यहां से नौकरी भी लग जाती है. जबकि, टोरंटो यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने वालों को नौकरी तलाश के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है. यहां को-ऑप प्रोग्राम में शामिल होने वाले छात्रों नौकरी हासिल हो सकती है.

अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो IIT-दिल्ली से बीटेक करने वाले छात्र की नौकरी 18 से 20 लाख रुपये तक के सैलरी पैकेज के साथ लग सकती है. कुछ छात्रों की नौकरी भारतीय कंपनियों में 1 करोड़ से ज्यादा सालाना पैकेज में भी लग सकती है. विदेशी कंपनियों में 2 करोड़ तक सालाना पैकेज के साथ नौकरी लग सकती है. टोरंटो यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाले छात्रों की सालाना सैलरी 37 लाख रुपये से 61 लाख रुपये तक हो सकती है.

ये भी पढ़ें- Abroad Study: बदल रहा है पढ़ने का तरीका... AI Degree के लिए ये हैं टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी, मिलेगी लाखों रुपये की सैलरी वाली नौकरी!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

BTechAbroad Study

Trending news

ये वीर लचित सेना क्‍या है, जिसकी सीएम हिमंता को लेनी पड़ रही टेंशन
Assam news
ये वीर लचित सेना क्‍या है, जिसकी सीएम हिमंता को लेनी पड़ रही टेंशन
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण