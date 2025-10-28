BTech Course: भारत या कनाडा, कहां से करें इंजीनियरिंग? जानें डिग्री अंतर से लेकर सैलरी पैकेज

BTech Course India vs Canada Universities: सबसे लोकप्रिय डिग्री कोर्स में बीटेक का नाम भी शामिल है. मेडिकल डिग्री हासिल करने के अलावा छात्रों में अगर सबसे ज्यादा डिग्री कोर्स किया जाता है तो वो इंजीनियरिंग कोर्स होता है. समय के साथ इस कोर्स की मांग कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जा रही है. लाखों की संख्या में हर साल छात्रों द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती के लिए जेईई परीक्षा दी जाती है. जबकि, विदेश जाकर इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की संख्या भी कम नहीं है. खासतौर पर कनाडा जाकर पढ़ने वाले छात्रों की लंबी लाइन है. हालांकि, छात्रों का आखिरी मकसद एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बीटेक डिग्री हासिल करना और एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ नौकरी का ही होता है. आइए जानते हैं कि भारत या कनाडा, कहां से इंजीनियरिंग करना किफायती और बेस्ट रहेगा?

क्या है भारत और कनाडा की इंजीनियरिंग में फर्क?

भारत और कनाडा में बीटेक डिग्री को अलग-अलग नाम से जाना जाता है. भारत में चार साल की अवधि के साथ पूरी होने वाली बीटेक डिग्री को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है. इस डिग्री कोर्स में अलग-अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं. जबकि, कनाडा में फर्क ये है कि इंजीनियरिंग डिग्री के लिए बीटेक नहीं होती. यहां सब्जेक्ट के तौर पर अलग-अलग नाम है. बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंसेज (B.A.Sc.), बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग (B.Sc. Eng.) और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.Eng.) से ये चार साल के कोर्स जाने जाते हैं.

भारत और कनाडा की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन सी?

अगर बात करें भारत की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-दिल्ली (IIT-Delhi) है. जबकि, कनाडा में टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में टोरंटो यूनिवर्सिटी का नाम आता है. दोनों ही यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए बेस्ट मानी जाती है. IIT-दिल्ली में एडमिशन के लिए जरूरी है कि छात्र JEE परीक्षा में पास हो. जबकि, टोरंटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है.

कहां से BTech करना रहेगा बेस्ट?

नौकरी ढूंढने के लिहाज से IIT-दिल्ली से बीटेक करना बेस्ट रहेगा. यहां से पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी हासिल करने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है. कैंपस में प्लेसमेंट आती है और यहां से नौकरी भी लग जाती है. जबकि, टोरंटो यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने वालों को नौकरी तलाश के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है. यहां को-ऑप प्रोग्राम में शामिल होने वाले छात्रों नौकरी हासिल हो सकती है.

अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो IIT-दिल्ली से बीटेक करने वाले छात्र की नौकरी 18 से 20 लाख रुपये तक के सैलरी पैकेज के साथ लग सकती है. कुछ छात्रों की नौकरी भारतीय कंपनियों में 1 करोड़ से ज्यादा सालाना पैकेज में भी लग सकती है. विदेशी कंपनियों में 2 करोड़ तक सालाना पैकेज के साथ नौकरी लग सकती है. टोरंटो यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाले छात्रों की सालाना सैलरी 37 लाख रुपये से 61 लाख रुपये तक हो सकती है.

