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BTech डिग्री के भरोसे हाई सैलरी पैकेज का जमाना गया! अब स्किल्स और रिज्यूमे में रखें इन बातों का ध्यान

सिर्फ BTech डिग्री के भरोसे हैं और सोच रहे हैं कि एक अच्छी पैकेज की नौकरी मिल सकेगी? तो शायद ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, बदलते दौर के साथ हायरिंग की प्रक्रिया में भी बदलाव हो चुका है. अच्छी सैलरी के लिए डिग्री के साथ स्किल्स और रेज्यूमे का सही तरीके से अपडेट होना जरूरी है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 29, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:30 PM IST
BTech डिग्री के भरोसे हाई सैलरी पैकेज का जमाना गया! अब स्किल्स और रिज्यूमे में रखें इन बातों का ध्यान

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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