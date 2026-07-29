/BTech डिग्री के भरोसे हाई सैलरी पैकेज का जमाना गया! अब स्किल्स और रिज्यूमे में रखें इन बातों का ध्यान

इसमें कोई शक नहीं है कि डिग्री कितनी जरूरी होती है. अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो अच्छे पैकेज के लिए जरूरी है कि स्किल्स भी हो. आप जिस-जिस चीज में माहिर हैं और जॉब वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए है उस हिसाब से अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो उसे रेज्यूमे में सबसे ऊपर की ओर लिखें. बीटेक के अंकों से ज्यादा जोर स्किल्स को सीवी में लिखने पर देंगे तो हो सकता है कि आपका रेज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सके. इसलिए ध्यान रखें कि पढ़ाई के साथ उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा सीखने की भी कोशिश करें.