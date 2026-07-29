/BTech डिग्री के भरोसे हाई सैलरी पैकेज का जमाना गया! अब स्किल्स और रिज्यूमे में रखें इन बातों का ध्यान

पहले के समय में 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन तक भी अगर पढ़ाई पूरी कर ली जाती थी तो आसानी से नौकरी के रास्ते खुल जाते थे लेकिन बदलते समय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने सब कुछ बदलकर रख दिया है. काम का तरीका बदल चुका है, पहले ज्यादा हर चीज एडवांस्ड हो गई है. कंपनी की भी डिमांड और लोगों को हायर करने का तरीका पहले से काफी चेंज हो चुका है. यहां तक कि एक ऐसी डिग्री, बीटेक को करने वालों के लिए भी नई चुनौती अच्छी सैलरी वाली नौकरी हासिल करना हो चुकी है.
कई एक्सपर्ट्स तो ऐसा भी कहते हैं कि सिर्फ बीटेक की डिग्री हासिल करना काफी नहीं है. भले ही 12वीं में टॉप रैंक में नाम रहा हो, बीटेक में अच्छे स्कोर के साथ ग्रेजुएशन पूरी की हो, लेकिन अब उसकी वैल्यू उतनी खास नहीं है. सलाह के तौर पर बताया गया है कि बीटेक डिग्री के साथ-साथ क्या-क्या और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि एक अच्छी सैलरी पैकेज वाली नौकरी मिल सकती है.
जानकर हैरानी हो सकती है लेकिन आज के दौर में भले ही कोई सी भी डिग्री क्यों न हो, अगर स्किल्स और बेहतर टिप्स को अपनाते हुए रेज्यूमे नहीं बना हुआ होता है तो हाथ से अच्छा मौका तक जा सकता है. पहले की तरह दफ्तरों में सीवी नहीं पहुंचता है बल्कि तमाम नौकरी की साइट्स हैं जहां सीवी अपलोड करके या फिर भेज कर सिलेक्शन हो सकता है, मगर उसके लिए जरूरी है कि आपका रेज्यूमे इतना अट्रैक्टिव बना हुआ हो कि देखते ही रिक्यूटर का रिस्पॉन्स मिल जाए. इसलिए अब सिर्फ डिग्री के भरोसे नौकरी लेने का इरादा छोड़ दें.
रेज्यूमे बनाने के दौरान इस बात का खास ध्यान रखें कि उसमें काम का अनुभव लिखा होना चाहिए. अगर इंटर्नशिप के बाद नौकरी के लिए रेज्यूमे भेज रहे हैं तो उसमें जरूर लिखें कि इंटर्नशिप के समय क्या कुछ सीखा. कम्पटीटिव प्रोग्रामिंग की डिटेल्स भी साझा करें. अगर किसी एआई से संबंधित कॉम्पिटिटीव प्रोग्राम में भाग लिया है तो सीवी में जरूर लिखें. इसके अलावा अगर कोई ऐप, स्टार्टअप या वेबसाइट है तो इस तरह के ओनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स को भी शामिल कर सकते हैं. आपके आईडियाज पर कुछ काम हुआ और कैसा रिस्पॉन्स मिला, इसके बारे में भी जरूर लिखें.
इसमें कोई शक नहीं है कि डिग्री कितनी जरूरी होती है. अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो अच्छे पैकेज के लिए जरूरी है कि स्किल्स भी हो. आप जिस-जिस चीज में माहिर हैं और जॉब वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए है उस हिसाब से अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो उसे रेज्यूमे में सबसे ऊपर की ओर लिखें. बीटेक के अंकों से ज्यादा जोर स्किल्स को सीवी में लिखने पर देंगे तो हो सकता है कि आपका रेज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सके. इसलिए ध्यान रखें कि पढ़ाई के साथ उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा सीखने की भी कोशिश करें.