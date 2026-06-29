/AI और संस्कृत का महासंगम, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए शुरू हुआ भारत का पहला BTech कोर्स

BTech AI and Sanskrit Course: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में लगभग हर सेक्टर को एक नया चेहरा मिला है और एआई की खास भूमिका देखने को मिल रही है. ऐसे में स्टूडेंट्स भी अपने करियर की तलाश में एआई का हाथ थाम रहे हैं, जबकि एजुकेशन सिस्टम भी टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है और छात्रों के लिए ऐसे कोर्स लेकर आ रहा है जिससे उन्हें भविष्य में नौकरी से संबंधित समस्या न हो.
एआई से संबंधित एक अनोखा कोर्स पेश किया गया है. भारत में पहली बार एक ऐसा कोर्स शुरू किया गया है जिसे संस्कृत और एआई का महासंगम कहा जा सकता है. भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा को नई दिशा देने के लिए एक अनोखी पहल की गई है. अब छात्रों को सिर्फ AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ही नहीं, बल्कि संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा का भी अध्ययन करने का मौका मिल सकेगा.
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (Central Sanskrit University) के महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर परिसर में इस अनोखे बीटेक इन AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कोर्स को शुरू किया गया है जिसकी शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से की गई है. इस प्रोग्राम को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से मंजूरी मिल चुकी है जिसके बाद ये भारतीय मान्यत प्राप्त पहला एआई बीटेक कोर्स बना है.
बीटेक इन AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कोर्स चार साल की अवधि के साथ होगा. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस, संस्कृत भाषा, भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) समेत नैतिकता और वैल्यू-बेस्ड टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं.
इस कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवार का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. एडमिशन प्रक्रिया और सीटों की संख्या से जुड़ी जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपलब्ध होगी. इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र सिर्फ AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में ही नहीं जाएंगे, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा और संस्कृति की भी गहरी समझ विकसित कर सकेंगे. इससे रिसर्च, AI डेवलपमेंट, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अकादमिक क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं.
AI और डेटा साइंस आज सबसे तेजी से बढ़ते करियर क्षेत्रों में शामिल हैं. वहीं, संस्कृत को दुनिया की सबसे व्यवस्थित भाषाओं में से एक माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि संस्कृत की व्याकरणिक संरचना कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और AI रिसर्च में उपयोगी साबित हो सकती है. इसी सोच के साथ ये कोर्स तैयार किया गया है.