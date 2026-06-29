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AI और संस्कृत का महासंगम, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए शुरू हुआ भारत का पहला BTech कोर्स

BTech AI and Sanskrit Course: देश में पहली बार ऐसा BTech कोर्स शुरू किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्राचीन भारतीय ज्ञान का अनूठा संगम पेश करेगा. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:23 AM IST
AI और संस्कृत का महासंगम, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए शुरू हुआ भारत का पहला BTech कोर्स
Image Credit: BTech course Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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