/AI और संस्कृत का महासंगम, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए शुरू हुआ भारत का पहला BTech कोर्स

इस कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवार का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. एडमिशन प्रक्रिया और सीटों की संख्या से जुड़ी जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपलब्ध होगी. इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र सिर्फ AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में ही नहीं जाएंगे, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा और संस्कृति की भी गहरी समझ विकसित कर सकेंगे. इससे रिसर्च, AI डेवलपमेंट, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अकादमिक क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं.