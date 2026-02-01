Budget 2026: छात्रों को झटका! मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप लगभग खत्म, मौलाना आजाद फेलोशिप में 16% की कटौती

Education Budget 2026: आज, रविवार, 01 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2026-2027 का आम बजट पेश किया. केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से भी जुड़े कई बड़े ऐलान किए. हालांकि, शिक्षा के क्षेत्र में की गई घोषणाओं में सौगात के साथ कटौती भी शामिल है, जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी के छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है.

दरअसल, 2026-2027 के केंद्रीय बजट में मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप (Merit-cum-Means Scholarship) में 99% की भारी कटौती के साथ इसे लगभग खत्म कर दिया गया है. वहीं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (MANF) में 16% की कटौती की गई है. इन दोनों स्कॉलरशिप और फेलोशिप में हुई कटौती से अल्पसंख्यक छात्रों को बड़ा झटका मिला है, जिससे हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों में फाइनेंशियल समस्या पैदा हो सकती है.

मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप

मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप में हुई भारी कटौती से व्यावसायिक और तकनीकी (Vocational and Technical) पाठ्यक्रमों का स्कॉलरशिप अब लगभग समाप्त हो गया है, जिसे साल 2008 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को महंगी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के मकसद से शुरू किया गया था. मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप का बजट 2025-2026 में 7.34 करोड़ रुपये से घटकर 2026-2027 में मात्र 0.06 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 99 प्रतिशत से अधिक कटौती है.

मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप (MCM) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2008 में शुरू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप

वहीं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (MANF) योजना का उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले पीएचडी/एमफिल (PhD/MPhil) रिसर्चर्स को 5 साल कर फाइनेंशियल सहायता प्रदान करना है. यह फेलोशिप 2009 में शुरू हुई थी और अब इसमें भी कटौती की गई है. फेलोशिप का बजट 2025-2026 में 42.84 करोड़ रुपये से घटकर 2026-2027 में 36.14 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी फेलोशिप के बजट में लगभग 16 प्रतिशत की कटौती हुई है.

हालांकि, इसके विपरीत, आम बजट 2026-2027 में पीएम-विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) जैसी योजनाओं में काफी वृद्धि हुई है. 2026-2027 में पीएम विकास योजना के लिए 303.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

