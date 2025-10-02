Advertisement
CA Career Tips: आसान नहीं है CA की राह, पल-पल हैं चुनौतियां; एक्सपर्ट से जानें सफल होने के टिप्स

CA Career Expert Tips for Students: चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखते हैं तो इस सपने को पूरा करना उतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है जितना समझते हैं। सीए करियर को लेकर एक्सपर्ट की ओर से खास टिप्स साझा किए गए हैं, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:36 PM IST
CA Career Expert Tips for Students: एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की लाइफ आसान नहीं होती. डिग्री हासिल करने से लेकर नौकरी ढूंढने या स्वतंत्र रूप से खुद को स्थापित करने तक उसे अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन अनवरत आने वाले चुनौतियों के चलते कई बार धैर्य टूट जाता है और देश का भविष्य कहा जाने वाला स्टूडेंट अवसाद के अंधेरे में डूब जाता है. इसलिए अगर आप CA बनने का फैसला लेते हैं, तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए. इतना मजबूत कि असफलता और राह में आने वाली चुनौतियां आपको तोड़ न सकें. सीए तृप्ति सिंगल सोमानी द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट में करियर बनाने का सोचने वाले और सीए की तैयारी करने वाले छात्रों को कुछ टिप्स और बातों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

चार्टर्ड अकाउंटेंसी महज एक पेशा नहीं है, ये जिम्मेदारी है- देश के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति. एक CA से लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं और इन उम्मीदों का बोझ उठाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है. लिहाज ये भी जरूरी है कि उम्मीदों को अपनी सहनशक्ति से ज्यादा बोझ न बनने दें. स्पष्टता रखें. जितना स्पष्ट रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा. आइए

असली परीक्षा की शुरुआत

एक स्टूडेंट की असली परीक्षा तभी से शुरू हो जाती है जब वो CA एग्जाम क्रैक करने का मन बनाता है. लंबी और कठिन पढ़ाई, अपेक्षाकृत कम पासिंग रेट, लगातार बदलते नियम एवं कानूनों के अनुसार खुद को अपडेट रखना, जैसी शुरुआती चुनौतियों के अलावा ढेर सारी दूसरी चुनौतियों से भी उन्हें दो-चार होना पड़ता है. AI के आने के बाद उनकी चुनौतियां पहले के मुकाबले और बढ़ गई हैं. पढ़ाई का दबाव और हर कदम पर मिलने वाली चुनौतियों के चलते कभी कभी स्टूडेंट्स अपने सपने को बीच में ही छोड़ देते हैं. अक्सर दबाव में हमारा दिमाग आसान रास्ते तलाशने लगता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि बड़े सपने आसान रास्तों पर चलकर हासिल नहीं किए जा सकते. अगर आपने ये निर्णय कर लिया है कि CA बनना है, तो फिर बनना ही है, चाहे राह में लाख मुश्किलें क्यों न आयें. इसलिए अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें कि वो हर चुनौती को फाइनल रेस के एक हिस्से के रूप में देखे.

नियोक्ता के लिए क्या सबसे जरूरी?

एक नियोक्ता के तौर पर CA तृप्ति सिंगल छात्रों से  मायने नहीं रखता कि आपने कितने अंक हासिल किए, आपने कौन-सी डिग्री या रैंक हासिल की है. मायने ये रखते है कि आपने जो कुछ पढ़ा है, क्या आपको उसकी समझ है? क्या आपने कॉन्सेप्ट को सही से समझा है? क्या आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है? और अगर सवाल सीधे-सीधे उसी तरह न पूछा जाए जैसा आपने देखा है, तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? क्योंकि शिक्षा से जब आप इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, तो कई बार इसका अभाव देखने को मिलता है. यही सबसे बड़ी समस्या है और यही उस सवाल का जवाब भी कि डिग्री के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल पाती. सही मायनों में देखें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें सवाल पूछने की आदत ही नहीं दी. यही कारण है कि आजकल IB स्कूल का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है- क्योंकि वहां बच्चों को “क्यों” पूछने की आदत डाली जाती है. जैसे कि मैं चॉकलेट क्यों खा रहा हूँ? ये सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक है? क्या चॉकलेट दांतों के लिए खराब है या खाना खराब है? हम बिना विस्तार से जाने बस वही मान लेते हैं जो हमें बताया जाता है.

इसलिए एक छात्र के तौर पर जरूरी है कि आप लॉजिक समझें ताकि उसे हर संभव सवाल पर लागू कर सकें और उनका उत्तर दे सकें. अगर आपने मेहनत की है और परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया, तो निराश न हों. बल्कि इस पर ध्यान दें कि आप और कैसे प्रासंगिक बन सकते हैं.

उदाहरण के लिए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टेक फ्रंट पर भी मजबूत होना जरूरी है. अगर आप CA बन गए लेकिन आपको ये नहीं आता कि अपनी मोनोटोनस जॉब को कैसे आप्टमाइज़ करना है, तो आप भविष्य में अप्रासंगिक हो सकते हैं.

नंबर और डिग्री ही काफी नहीं

दूसरी बात, हम अक्सर सिर्फ नंबरों और डिग्रियों पर ध्यान देते हैं. यक़ीन मानिए, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस कॉलेज से हैं, आपकी क्या रैंक थी या कितनी कोशिश में CA बने. आपकी ग्रोथ और वेतन को आगे बढ़ाने वाली असली शक्ति होगी- आपकी रिश्ते बनाने की क्षमता और आपका विवेकपूर्ण निर्णय लेने का कौशल. दरअसल, आज हम जो अधिकांश काम कर रहे हैं, वो भविष्य में ऑटोमेटिक हो जाएगा. सभी मोनोटोनस और प्रोसेस-ड्रिवन काम टेक्नोलॉजी कर लेगी. इंसानों की जरूरत होगी फैसले लेने और विवेकपूर्ण निर्णय करने के लिए.

बाहरी कारक हमारे काम और हमारे वित्तीय वक्तव्यों को कैसे प्रभावित करेंगे- ये समझना बेहद आवश्यक है और यही वो पहलू है जिसे हम पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं. जबकि इसी से आप अपने नियोक्ता के लिए अधिक प्रासंगिक बन सकते हैं. आप तब अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हो जाते हैं जब आप रिश्ते बनाते हैं, उन्हें संवारते हैं और अपने नियोक्ता के लिए विकास के अवसर पैदा करते हैं. यही आपको अलग और विशिष्ट बनाता है.

जुनून और ट्रेनिंग का महत्व

ध्यान देने योग्य एक और पहलू है- ट्रेनिंग. सीए तृप्ति सिंगल सोमानी के अनुसार आज के समय में जब आप 12वीं पास कर लेते हैं, तो ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको किस काम में आनंद आएगा, बजाय इसके कि कौन-सा काम आपको ज्यादा पैसा दिलाएगा. क्योंकि लंबी और लाभकारी नौकरी के लिए ये जरूरी है कि आप अपने काम के प्रति जुनूनी हों और उसका आनंद लें.

इसलिए, अगर आप 12वीं पास कर रहे हैं, तो अलग-अलग इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या पसंद है और किस में आपको आनंद आता है. ट्रेनिंग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. दुर्भाग्य से कई छात्र जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, बीच में ही सब कुछ छोड़ देते हैं और पूरी ट्रेनिंग के बजाय केवल बेसिक ट्रेनिंग करते हैं. जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है.

संतुलन बेहद जरूरी

इसलिए सबकुछ सोच-समझकर CA बनने का निर्णय लें और एक बार निर्णय ले लिया तो फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ें. किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, लिहाज अपनी शिक्षा में संतुलन का भाव रखें. AI से घबराएं नहीं, उसे अपनाएं क्योंकि यही भविष्य है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी है. डिजिटल सेवी बनें, बतौर CA आपको डिजिटल टूल्स भी इस्तेमाल करने होंगे.

