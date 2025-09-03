ICAI CA Exams Postponed: आईसीएआई सीए परीक्षाएं स्थगित! बाढ़ और भारी बारिश के कारण इन शहरों नहीं होंगे एग्जाम

ICAI CA Exams Postponed in Punjab and Jammu District: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल और इंटरमीडिएट सितंबर परीक्षा 2025 को पंजाब और जम्मू राज्य स्थगित कर दिया है. भारी बारिश, बाढ़ और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

जारी नोटिस के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं जो 3 और 4 सितंबर 2025 को होनी वाली हैं. उन परीक्षाओं को पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला और संगरूर और केवल जम्मू शहर में स्थगित किया गया है.जल्द ही रिवाइज्ड डेट जारी की जाएगी.

अन्य जगहों पर शेड्यूल के अनुसार होगी परीक्षा

हालांकि, ये साफ कर दें कि अन्य शहरों में इस परीक्षा का आयोजन आज यानी 3 सितंबर और कल 4 सितंबर 2025 को तय शेड्यूल के अनुसार ही होगा. ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स ऊपर दिए गए शहरों में परीक्षा देने वाले थे वो नई अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें.

