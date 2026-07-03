/CA Foundation May 2026 Result OUT: सीए फाउंडेशन मई परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना ICAI स्कोरकार्ड

CA Foundation May 2026 Result OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 3 जुलाई को CA फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के जरिए आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. ICAI की ओर से मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ नतीजे देखने का लिंक भी सुबह 11 बजे एक्टिवेट कर दिया गया है. ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन तरीके को अपनाकर अपने स्कोर देखना आसान हो सकेगा. स्टूडेंट्स ICAI CA फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा का स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं.