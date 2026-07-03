/CA Foundation May 2026 Result OUT: सीए फाउंडेशन मई परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना ICAI स्कोरकार्ड

CA Foundation May 2026 Result OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 3 जुलाई को CA फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के जरिए आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. ICAI की ओर से मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ नतीजे देखने का लिंक भी सुबह 11 बजे एक्टिवेट कर दिया गया है. ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन तरीके को अपनाकर अपने स्कोर देखना आसान हो सकेगा. स्टूडेंट्स ICAI CA फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा का स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं.
इस साल सीए फाउंडेशन मई सेशन के लिए 14 मई से 20 मई 2026 तक परीक्षाएं आयोजित की गई थीं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोग्राम के लिए होने वाली एंट्री-लेवल परीक्षा, सीए फाउंडेशन में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन लेने के योग्य माना जाता है जो कि सीए में करियर बनाने के लिए सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 3 जुलाई को सुबह 11 बजे CA फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार icai.nic.in या icai.org पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.
कैसे देखें ICAI CA मई 2026 का रिजल्ट?
सबसे पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.
होम पेज पर 'मई सेशन 2026' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी अन्य जानकारी दर्ज करें.
सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर ICAI CA फाउंडेशन का स्कोर कार्ड शो हो जाएगा.
यहां से आप रिजल्ट देख सकें और स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे.
CA फाउंडेशन परीक्षा के सितंबर 2025 सेशन में कुल 14609 उम्मीदवार पास हुए थे जिनमें 8,046 लड़के और 6,563 लड़कियां सफल रहीं. ऑल इंडिया रैंकिंग 1 रैंक से चेन्नई की एल राजलक्ष्मी ने टॉप किया जिसने 360 अंक हासिल किए. जबकि, सूरत से प्रेम अग्रवाल ने 354 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था और तीसरी रैंकिंग मुंबई के रहने वाले नील राजेश शाह की थी जिसने 353 अंक हासिल किए थे.