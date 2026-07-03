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CA Foundation May 2026 Result OUT: सीए फाउंडेशन मई परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना ICAI स्कोरकार्ड

CA Foundation May 2026 Result OUT Soon: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज, 3 जुलाई को सुबह 11 बजे सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:21 AM IST
CA Foundation May 2026 Result OUT: सीए फाउंडेशन मई परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना ICAI स्कोरकार्ड
Image Credit: CA Foundation May 2026 Result OUTSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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