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CA Foundation Result 2026: न कोचिंग, न महंगी क्लास... मिलिए सीए फाउंडेशन के AIR 2 अयान अब्बास अली अजानी से

Success Story of Ayaan Abbas Ali Ajani: सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंकिंग 2 रैंक हासिल करने वाले अयान अब्बास अली अजानी ने कैसे बिना कोचिंग सफलता हासिल की. आइए अयान की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:05 AM IST
CA Foundation Result 2026: न कोचिंग, न महंगी क्लास... मिलिए सीए फाउंडेशन के AIR 2 अयान अब्बास अली अजानी से
Image Credit: Success Story of Ayaan Abbas Ali Ajani Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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