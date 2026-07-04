/CA Foundation Result 2026: न कोचिंग, न महंगी क्लास... मिलिए सीए फाउंडेशन के AIR 2 अयान अब्बास अली अजानी से

CA Foundation Result 2026 Topper Success Story: अगर मेहनत करने का जज्बा हो तो सफलता के लिए महंगी कोचिंग जरूरी नहीं होती. महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले अयान अब्बास अली अजानी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान (AIR 2) हासिल किया है. अयान की ये उपलब्धि उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी नतीजों के अनुसार अयान अब्बास अली अजानी ने 400 में से 367 अंक हासिल किए हैं. इस परीक्षा में 91.75% के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 2 रैंक प्राप्त की है. सीए फाउंडेशन परीक्षा में पहला स्थान नासिक की साक्षी जैन ने 371 अंक के साथ हासिल किया, जबकि तीसरा स्थान पुणे की राधा उन्मेष मुलाय को मिला. खास बात ये रही कि इस बार टॉप-3 रैंक महाराष्ट्र के छात्रों ने अपने नाम की.
अयान का पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.6 प्रतिशत और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 99.8 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. स्कूल से लेकर प्रोफेशनल परीक्षा तक उनका शानदार प्रदर्शन लगातार जारी रहा.
आज के समय में जहां ज्यादातर छात्रों द्वारा CA जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा लिया जाता है. वहीं, टॉप 2nd रैंक हासिल करने वाले छात्र अयान ने घर पर रहकर खुद पढ़ाई करने का फैसला किया. उन्होंने नियमित पढ़ाई, सही टाइम मैनेजमेंट और लगातार अभ्यास पर पूरा ध्यान दिया. इसी अनुशासन और मेहनत का परिणाम रहा कि उन्होंने देशभर में दूसरी रैंक हासिल की.
अयान अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के सहयोग और सेल्फ स्टडी को देते हैं. उनका मानना है कि अगर पढ़ाई की सही योजना बनाई जाए और रोजाना ईमानदारी से मेहनत की जाए, तो बिना कोचिंग भी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है.
CA Foundation परीक्षा में शानदार सफलता के बाद अयान अब CA इंटरमीडिएट की तैयारी में जुट गए हैं. उनका सपना है कि वो एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान दें. वो आगे भी अपनी स्टडी प्लानिंग के तहत पढ़ाई करेंगे.
अयान अब्बास अली अजानी की सफलता की कहानी बताती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ कोचिंग या महंगे संसाधनों की नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की जरूरत होती है. उनकी ये कहानी उन छात्रों के लिए एक मजबूत संदेश है, जो अपने दम पर बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.