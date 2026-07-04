/CA Foundation Result 2026: न कोचिंग, न महंगी क्लास... मिलिए सीए फाउंडेशन के AIR 2 अयान अब्बास अली अजानी से

CA Foundation Result 2026 Topper Success Story: अगर मेहनत करने का जज्बा हो तो सफलता के लिए महंगी कोचिंग जरूरी नहीं होती. महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले अयान अब्बास अली अजानी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान (AIR 2) हासिल किया है. अयान की ये उपलब्धि उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं.