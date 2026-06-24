इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने बुधवार को CA इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया. इस बार महाराष्ट्र के डोंबिवली के रहने वाले शार्दुल शेखर विचारे ने ऑल इंडिया रैंक-1 (AIR 1) हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया. रिजल्ट जारी होने के बाद हजारों छात्रों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल है. अभ्यर्थी अब ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.
ICAI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शार्दुल शेखर विचारे ने 600 में से 531 अंक हासिल किए हैं. उनका कुल प्रतिशत 88.50 रहा, जो इस परीक्षा में सबसे अधिक है. शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने देशभर में पहला स्थान हासिल किया. उनकी इस सफलता ने CA की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को प्रेरणा देने का काम किया है.
इस परीक्षा में दूसरे स्थान पर कोच्चि के अभिनव सतीश रहे. उन्होंने 600 में से 530 अंक प्राप्त किए और उनका प्रतिशत 88.33 रहा. वहीं मुंबई के तीर्थ जैन ने 519 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. उनका कुल प्रतिशत 86.50 रहा. तीनों टॉपर्स ने बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच शानदार प्रदर्शन किया है.
ICAI के मुताबिक ग्रुप-1 में कुल 91,237 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. इनमें से केवल 9,350 छात्र परीक्षा पास कर सके. इस समूह का कुल पास प्रतिशत 10.25 प्रतिशत रहा. यह आंकड़ा बताता है कि CA इंटरमीडिएट परीक्षा आज भी देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पेशेवर परीक्षाओं में शामिल है.
ग्रुप-2 में कुल 64,381 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से 10,372 छात्रों ने सफलता हासिल की. इस समूह का पास प्रतिशत 16.11 प्रतिशत रहा, जो सभी समूहों में सबसे अधिक है. इससे पता चलता है कि ग्रुप-2 में प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा.
दोनों ग्रुप की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 33,304 थी. इनमें से केवल 2,820 उम्मीदवार दोनों ग्रुप क्लियर कर सके. इस श्रेणी का पास प्रतिशत 8.47 प्रतिशत दर्ज किया गया. यह सबसे कम पास प्रतिशत है, जो परीक्षा की कठिनाई को दर्शाता है.
छात्र ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ICAI की वेबसाइट खोलें. इसके बाद "CA Intermediate Result - May 2026" लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर या PIN दर्ज करें. सबमिट बटन दबाते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख लें.
ICAI ने बताया है कि ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स की विस्तृत जानकारी और अंक जल्द साझा किए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आगे की अपडेट्स और आधिकारिक जानकारी के लिए ICAI की वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें. CA इंटरमीडिएट पास करने वाले छात्रों के लिए अब अगला लक्ष्य CA फाइनल परीक्षा की तैयारी होगा.