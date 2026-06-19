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CA Topper Ritij Success Story: 12वीं में 98.75% अंक, लाखों की कमाई छोड़ चुना CA का रास्ता; जानें AIR-2 रितिज सराफ की सफलता की कहानी

Success Story of CA Topper Ritiz Saraf: सफलता सिर्फ अच्छे अंक हासिल करने से नहीं, बल्कि सही फैसले लेने से भी मिलती है. इसका उदाहरण रितिज सराफ हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की कठिन परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की. आइए सीए टॉपर रितिज सराफ की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 19, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:30 AM IST
CA Topper Ritij Success Story: 12वीं में 98.75% अंक, लाखों की कमाई छोड़ चुना CA का रास्ता; जानें AIR-2 रितिज सराफ की सफलता की कहानी
Image Credit: CA Success Story Topper Ritij Saraf

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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