Success Story of CA Topper Ritij Saraf: आज हम आपको एक ऐसे युवा की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने आसान रास्ते और मोटी कमाई के आकर्षक अवसरों को छोड़कर अपने सपनों को प्राथमिकता दी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाया. कक्षा 12वीं बोर्ड में 98.75 फीसदी अंक हासिल करने वाले रितिज सराफ के सामने कॉलेज के बाद कॉर्पोरेट जगत में शानदार करियर बनाने और लाखों रुपये कमाने के कई अवसर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट की बजाय चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने के अपने पुराने सपने को चुना और पूरी मेहनत और लगन के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे.
इस सफर के दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम किया, सामाजिक प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया और पढ़ाई के साथ-साथ अपनी स्किल को भी लगातार निखारा. उनकी मेहनत का नतीजा ये रहा कि उन्होंने CA फाइनल मई 2026 परीक्षा में 600 में से 475 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक-2 प्राप्त की. रितिज सराफ की ये कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन रास्ता चुनने का साहस रखते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर रितिज सराफ का ये सफर कैसा रहा और उन्होंने सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किन चुनौतियों का सामना किया.
बचपन से ही रितिज पढ़ाई में अव्वल रहे हैं. उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98.75 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) में एडमिशन लिया. साल 2023 में बी.कॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उन्होंने बिजनेस स्किल्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने Enactus SRCC जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पर सक्रिय भूमिका निभाई.
इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया जिनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था. इन प्रोजेक्ट्स के जरिए उनके सामने अच्छे करियर विकल्प भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने लंबे समय से देखे गए CA बनने के सपने को चुना. रितिज ने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद वो ऐसे मोड़ पर थे, जहां उन्हें कंसल्टिंग सेक्टर और CA के बीच एक विकल्प चुनना था. उन्होंने अपने पुराने लक्ष्य को प्राथमिकता दी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सफर को आगे बढ़ाने का फैसला किया.
बी.कॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के बाद रितिज ने EY और ITC जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम करने के साथ ही आर्टिकलशिप भी पूरी की. उनके सामने कॉर्पोरेट सेक्टर में आकर्षक करियर के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ध्यान CA परीक्षा की तैयारी पर रखा.
साल 2021 में CA Foundation परीक्षा में 400 में से 342 अंक हासिल किए. इसके बाद 2023 में CA Intermediate परीक्षा में 800 में से 601 अंक प्राप्त किए. उन्होंने पहले प्रयास में दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए. सभी आठ पेपर्स में उन्हें छूट (Exemption) भी मिली. इसके अलावा उन्होंने CFA Level-1 परीक्षा भी 90% से अधिक परसेंटाइल के साथ पास की.
रितिज का इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई में नहीं वो क्रिकेट, पिकलबॉल और अन्य खेलों में भी काफी रुचि रखते हैं. उनका मानना है कि नई चीजें सीखना और चुनौतियों का सामना करना ही जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी है. आज रितिज सराफ की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन रास्ता चुनने से नहीं डरते.