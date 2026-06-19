इस सफर के दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम किया, सामाजिक प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया और पढ़ाई के साथ-साथ अपनी स्किल को भी लगातार निखारा. उनकी मेहनत का नतीजा ये रहा कि उन्होंने CA फाइनल मई 2026 परीक्षा में 600 में से 475 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक-2 प्राप्त की. रितिज सराफ की ये कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन रास्ता चुनने का साहस रखते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर रितिज सराफ का ये सफर कैसा रहा और उन्होंने सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किन चुनौतियों का सामना किया.