/CA, CFA या MBA in Finance? लाखों की सैलरी और शानदार करियर के लिए कौन-सा कोर्स है सबसे बेस्ट, जानिए पूरा अंतर

12वीं या ग्रेजुएशन के बाद फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि CA, CFA और MBA in Finance में से किसे चुना जाए. तीनों ही कोर्स बेहतरीन करियर और आकर्षक सैलरी का मौका देते हैं, लेकिन इनका फोकस, पढ़ाई का तरीका, फीस और नौकरी की दिशा एक-दूसरे से काफी अलग है. इसलिए सही निर्णय लेने से पहले इनके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है.
चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) भारत का सबसे प्रतिष्ठित अकाउंटिंग और टैक्सेशन कोर्स माना जाता है. इसका मुख्य फोकस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंपनी लॉ और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर होता है. 12वीं पास करने के बाद फाउंडेशन के जरिए इसमें प्रवेश लिया जा सकता है. यह कोर्स पूरा करने में औसतन 4 से 5 साल लगते हैं. इसकी फीस करीब 50,000 से 60,000 रुपये होती है, लेकिन परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है और पास प्रतिशत अक्सर 10 प्रतिशत से कम रहता है. सफल उम्मीदवारों को शुरुआती स्तर पर 8 से 15 लाख रुपये सालाना तक का पैकेज मिल सकता है.
चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA) उन छात्रों के लिए बेहतर विकल्प है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं. इसमें प्रवेश के लिए ग्रेजुएशन या अंतिम वर्ष में होना जरूरी है. इस कोर्स के तीन लेवल होते हैं, जिन्हें पूरा करने में 2 से 4 साल लग सकते हैं. यह अंतरराष्ट्रीय कोर्स होने के कारण इसकी फीस लगभग 2.5 लाख से 4 लाख रुपये तक होती है. भारत में CFA प्रोफेशनल को 10 से 20 लाख रुपये सालाना तक का शुरुआती पैकेज मिल सकता है, जबकि विदेशों में इससे कहीं अधिक कमाई के अवसर हैं.
MBA in Finance उन छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है जो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लीडरशिप और बिजनेस स्ट्रेटेजी में करियर बनाना चाहते हैं. किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के बाद CAT, XAT या MAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम पास करके इसमें दाखिला लिया जा सकता है. यह दो साल का कोर्स है. टॉप बिजनेस स्कूलों में इसकी फीस 15 से 30 लाख रुपये तक हो सकती है, जबकि अन्य कॉलेजों में यह 5 से 12 लाख रुपये के बीच रहती है. अच्छे संस्थानों से MBA करने वाले छात्रों को 15 से 30 लाख रुपये या उससे अधिक का शुरुआती पैकेज मिल सकता है.
अगर केवल शुरुआती सैलरी की बात करें तो टॉप MBA और CFA प्रोफेशनल्स को बेहतर पैकेज मिल सकता है. वहीं CA की फीस सबसे कम है और निवेश के मुकाबले रिटर्न काफी अच्छा माना जाता है. CA की मांग भारत में हर उद्योग में रहती है, जबकि CFA की मांग ग्लोबल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अधिक है. MBA इन Finance करने वाले उम्मीदवार मैनेजमेंट और लीडरशिप की भूमिकाओं तक तेजी से पहुंच सकते हैं.
यदि आपकी रुचि अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट में है तथा कम खर्च में मजबूत करियर चाहते हैं, तो CA सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है. अगर आपका सपना शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या अंतरराष्ट्रीय फाइनेंस सेक्टर में काम करने का है, तो CFA बेहतर रहेगा. वहीं, यदि आप कॉर्पोरेट दुनिया में मैनेजर, बिजनेस लीडर या फाइनेंस हेड बनना चाहते हैं, तो MBA in Finance आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प साबित हो सकता है. सही चुनाव हमेशा आपकी रुचि, करियर लक्ष्य और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए.