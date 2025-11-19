Cambridge Dictionary: कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर-2025 है ‘Parasocial’, क्या जानते हैं इस शब्द का अर्थ?

Cambridge Dictionary Word of the Year 2025: प्रसिद्ध अंग्रेजी शब्दकोश, अनुवाद और थिसॉरस कैंब्रिज ने साल 2025 के शब्द की घोषणा की है. ‘पैरासोशल’ शब्द को कैंब्रिज डिक्शनरी में साल के शब्द के रूप में जगह मिली है जो कि लोगों में मशहूर हस्तियों, एआई चैटबॉट्स और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बनने वाले एकतरफा संबंधों में रुचि को दर्शाने के लिए जाना जाता है. जहां सिर्फ कल्पना के आधार पर लोग प्रसिद्ध हस्तियों से जुड़ पाते हैं. अगर आप भी किसी हस्तियों के साथ उनकी कला से भावनात्मक रूप से जुड़ हुए हैं और उनके साथ एक अलग जुड़ाव महसूस करते हैं तो आपका व्यवहार 'पैरासोशल' है. आइए जानते हैं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के पैरासोशल शब्द का अर्थ क्या है?

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्यों चुना ये शब्द?

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल शब्द को सोशल मीडिया में लोगों के जुनून को देखते हुए साल 2025 के शब्द के रूप में घोषित किया है. आजकल लोगों द्वारा अपने पसंदीदा अभिनेत्री, अभिनेता जैसे सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदि को देखना बहुत पसंद किया जा रहा है. हर छोटी सी बड़ी अपडेट को जानना चाहते हैं और एक तरह से उन्हें अपना करीबी या कहें कि परिवार का सदस्य समझ लेते हैं. सरल भाषा में कहें तो एकतरफा रिश्ता मन में बना लेते है. इस तरह के जुनून को देखते हुए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ दी ईयर, पैरासोशल शब्द को बताया है.

क्या है पैरासोशल शब्द का अर्थ?

पैरासोशल शब्द का मतलब एकतरफा रिश्तों को दर्शाता है. ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ एक अलग तरह की भावना महसूस करते हैं और उनके हर सुख-दुख को जानना व समझना चाहते हैं. साथ ही उनके जीवन से काफी प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए पैरासोशल शब्द इस्तेमाल हो सकता है.

सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया ‘पैरासोशल’ शब्द?

शब्द का भी अपना इतिहास होता है और पैरासोशल भी उन शब्दों में से एक है. सबसे पहली बार पैरासोशल शब्द का यूज 1956 में किया गया था. दरअसल, शिकागो यूनिवर्सिटी के 2 समाजशास्त्रियों ने ऐसा नोटिस किया कि टीवी देखने वाले लोग खुद को सेलिब्रिटी के साथ जुड़ाव महसूस करने लगे हैं और बहुत बार वो उनकी तरह दिखने का भी सोचते हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि साल 2025 के शब्दकोश में 6000 नए शब्द भी जोड़े गए हैं. इनमें सेड्युओनिमाइजेशन, डेलुलु, मीमीफाई, स्लोप, वाइबी, ब्रीथवर्क, स्कीबिडी, डूमस्पेंडिंग और ट्रेडवाइफ शामिल हैं.

