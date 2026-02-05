CBSE छात्रों के लिए खुला इंटरनेशनल एजुकेशन का दरवाजा! 12वीं के नंबर देंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सुनहरा मौका

विदेश में पढ़ना हर साल हजारों छात्रों का सपना होता है. इनमें से कई छात्र इस सपने को पूरा कर पाते हैं तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वो विदेश में कैसे पढ़ाई करें. पर हाल ही में विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारत के लाखों CBSE छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. अब CBSE बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्र अपने अंकों के आधार पर सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शुमार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. ये फैसला भारतीय छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक मौका माना जा रहा है जिसके बाद स्टूडेंट्स के लिए कई दरवाजे खुल जाएंगे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने CBSE बोर्ड के छात्रों को UG के कुछ कोर्स में आवेदन की अनुमति देकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी है. इससे पहले कई विदेशी यूनिवर्सिटीज में भारतीय बोर्ड के छात्रों को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था. अब 12वीं के अंकों को मान्यता मिलने से छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई का रास्ता पहले से ज्यादा आसान हो हो सकता है.

इंटरनेशनल एजुकेशन का नया रास्ता

दुनिया के जाने माने संस्थानों में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इस फैसले से उन छात्रों को बेहद फायदा मिलेगा जो भारत में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सीधे दुनया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं. यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि CBSE बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्र अब कुछ चुनिंदा अंडरग्रेजुएट कोर्स में आवेदन कर सकते हैं. हालांकि एडमिशन केवल 12वीं के अंकों के आधार पर नहीं हो गा बल्कि छात्रों को यूनिवर्सिटी की बाकी शर्ते भी पूरी करनी होगी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डेबोरा प्रेंटिस ने कहा है कि ‘भारतीय छात्रों में बेहतरीन टैलेंट है और कैम्ब्रिज इस प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका देना चाहता है’.

CAS की शुरूआत

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भारत के साथ अपने शैक्षणिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए Cambridge India Centre for Advanced Studies यानी CAS शुरू करने का फैसला लिया है. ये सेंटर रिसर्च टेक्नोलॉजी इनोवेशन और आधुनिक शिक्षा पद्धतियों पर काम करेगा. CAS का सीधा उद्देश्य भारत की तेजी से बढ़ती नॉलेज इकॉनमी को वैश्विक शिक्षा नेटवर्क से जोड़ना है. हालांकि इस सेंटर के जरिए भारतीय छात्रों, रिसर्च स्कॉलर्स और शिक्षकों को इंटरनेशनल लेवल पर सीखने और काम करने के बहुत सारे अवसर मिल सकेंगे.

भारतीय छात्रों के लिए सुनहरा मौका

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये अनोखा कदम भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के सपने को और करीब लाने वाला साबित हो सकता है. इस तरह के फैसले के जरिए भविष्य में अन्य विदेशी यूनिवर्सिटीज भी भारतीय बोर्ड के छात्रों को मान्यता देने के लिए प्रेरित करेंगे. इससे भारतीय छात्रों को पढ़ाई और करियर के बेहतर ऑप्शनंस मिल सकेंगे.