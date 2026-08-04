/लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को पिता का नाम मिलेगा या नहीं? जानें क्या कहता है कानून

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सामाजिक और कानूनी बहस लंबे समय से चल रही है. हालांकि, सबसे अधिक सवाल ऐसे रिश्तों से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों को लेकर उठते हैं. लोगों के मन में अक्सर यह जिज्ञासा रहती है कि क्या ऐसे बच्चे को पिता का नाम मिल सकता है, क्या जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम दर्ज होगा और क्या उसे विरासत जैसे कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे. हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने इन सवालों पर स्पष्टता लाने की कोशिश की है. अदालत ने दोहराया कि किसी बच्चे के अधिकार उसके माता-पिता के वैवाहिक संबंधों पर निर्भर नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि मां चाहती है तो बच्चे के सरनेम में उसके परिवार का नाम जोड़ा जा सकता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा करने से बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जैविक पिता का नाम स्वतः समाप्त नहीं होगा. यानी बच्चे की पहचान में मां का सरनेम शामिल किया जा सकता है, जबकि रिकॉर्ड में पिता का नाम भी बरकरार रह सकता है. अदालत का मानना है कि बच्चे की पहचान और सम्मान की रक्षा करना कानून का प्रमुख उद्देश्य है.
अदालत ने स्पष्ट किया कि जन्म प्रमाण पत्र में आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है. यदि मां उचित कारणों के साथ आवेदन करती है, तो बच्चे के सरनेम में बदलाव संभव है. हालांकि, यह बदलाव प्रत्येक मामले के तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित प्राधिकरण की प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में पिता का नाम हटाया जाएगा, बल्कि रिकॉर्ड को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सकता है.
भारतीय कानून का सिद्धांत यह है कि किसी बच्चे के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके माता-पिता ने विवाह नहीं किया. लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को भी पहचान, देखभाल और परिस्थितियों के अनुसार संपत्ति या विरासत से जुड़े अधिकार मिल सकते हैं. विभिन्न न्यायिक फैसलों में यह भी कहा गया है कि बच्चे के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है और उसके भविष्य को प्रभावित करने वाले फैसले उसी के हित को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए.
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है. यदि दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर उचित कारण सामने आते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र में सरनेम से जुड़े बदलाव किए जा सकते हैं. हालांकि, यह प्रक्रिया स्वतः नहीं होती और हर मामला अलग-अलग तथ्यों के आधार पर तय किया जाता है. इसलिए किसी भी बदलाव के लिए संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है.
भारतीय न्यायालय समय-समय पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाला बच्चा केवल इसलिए कम अधिकार वाला नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके माता-पिता का विवाह नहीं हुआ था. कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने भी इसी सिद्धांत को मजबूत किया है कि बच्चे की पहचान, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. ध्यान रहे कि विरासत, अभिभावकत्व या अन्य अधिकारों का दायरा प्रत्येक मामले के तथ्य, लागू कानून और न्यायालय के आदेश पर निर्भर कर सकता है. इसलिए किसी विशेष कानूनी विवाद की स्थिति में विशेषज्ञ कानूनी सलाह लेना उचित रहेगा.