क्या स्कूल किसी छात्र का रिजल्ट फीस न देने पर रोक सकता है? जानिए नियम

आज के समय में शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार मानी जाती है. हालांकि कई बार आर्थिक परेशानियों के कारण अभिभावक समय पर स्कूल फीस जमा नहीं कर पाते. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या स्कूल फीस बकाया होने पर छात्र का रिजल्ट, मार्कशीट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) रोक सकता है? कई अभिभावक इस डर में रहते हैं कि फीस न देने पर बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. लेकिन शिक्षा का अधिकार (RTE) और विभिन्न शिक्षा विभागों के नियम छात्रों को कई महत्वपूर्ण अधिकार देते हैं. कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा केवल फीस विवाद की वजह से प्रभावित न हो. आइए जानते हैं कि इस मामले में नियम क्या कहते हैं और अभिभावकों के पास कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं.
शिक्षा संबंधी नियमों के अनुसार किसी भी छात्र का परीक्षा परिणाम, मार्कशीट या रिपोर्ट कार्ड केवल फीस बकाया होने की वजह से नहीं रोका जा सकता. कई राज्यों के शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशालय स्पष्ट कर चुके हैं कि फीस और परीक्षा परिणाम को आपस में जोड़ना उचित नहीं है. छात्र ने परीक्षा दी है तो उसका परिणाम जारी करना स्कूल की जिम्मेदारी होती है. फीस विवाद का समाधान अलग प्रक्रिया से किया जा सकता है, लेकिन छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड को रोकना सही नहीं माना जाता. इसी वजह से अधिकांश मामलों में स्कूलों को रिजल्ट जारी करना पड़ता है, चाहे फीस का भुगतान लंबित ही क्यों न हो.
नियमों के मुताबिक किसी छात्र को केवल फीस न जमा होने के कारण परीक्षा में बैठने से रोकना भी उचित नहीं माना जाता. शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देता है. इसके अलावा कई मामलों में स्कूल छात्र का नाम उपस्थिति रजिस्टर या ऑनलाइन कक्षाओं से भी नहीं हटा सकते. शिक्षा विभाग का मानना है कि फीस का विवाद अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच का मामला है, जिसका असर सीधे बच्चे की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए. इसलिए छात्र की शिक्षा और परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी माना जाता है.
यदि किसी छात्र की फीस लंबे समय तक जमा नहीं होती, तो स्कूल के पास कुछ वैधानिक विकल्प मौजूद होते हैं. स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को नोटिस भेज सकता है और उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकता है. जरूरत पड़ने पर फीस वसूली के लिए दीवानी अदालत (Civil Court) का सहारा भी लिया जा सकता है. हालांकि किसी भी स्थिति में स्कूल बच्चे के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाले कदम नहीं उठा सकता. कानून यह सुनिश्चित करता है कि फीस वसूली की प्रक्रिया और छात्र की शिक्षा को अलग-अलग रखा जाए, ताकि बच्चे की पढ़ाई बाधित न हो.
अगर कोई स्कूल फीस बकाया होने के कारण रिजल्ट, मार्कशीट या TC रोकता है, तो अभिभावक शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR/SCPCR) में भी शिकायत की जा सकती है. यदि मामला सेवा में कमी से जुड़ा हो तो उपभोक्ता फोरम का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अभिभावकों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित कार्रवाई का कानूनी तरीके से जवाब दिया जा सके और बच्चे की शिक्षा प्रभावित न हो.