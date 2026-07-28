/क्या AI और नई टेक्नोलॉजी बना देंगी NEET को लीक प्रूफ? साइबर एक्सपर्ट ने बताया सरकार का नया प्लान कितना असरदार होगा

नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए एक हाईपावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है. इस समिति की अध्यक्षता इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे. टास्क फोर्स का उद्देश्य आधुनिक तकनीक और संरचनात्मक सुधारों के जरिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की परीक्षा प्रणाली को अधिक भरोसेमंद बनाना है. सरकार का कहना है कि भविष्य की परीक्षाओं को तकनीक की मदद से सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा.
परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों में अधिकतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है. जुर्माने की सीमा भी बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव है. यदि किसी संगठित गिरोह की भूमिका सामने आती है, तो उस पर कम से कम 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. सरकार का मानना है कि कड़े कानून से परीक्षा माफिया पर प्रभावी रोक लगेगी.
साइबर सुरक्षा कंपनी Cybile के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मंदार पाटिल के अनुसार, यह टास्क फोर्स भारत की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार का बड़ा अवसर है. उनका कहना है कि केवल परीक्षा को डिजिटल बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शुरुआत से अंत तक पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना होगा. प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक हर चरण में साइबर सुरक्षा को परीक्षा प्रणाली का मूल हिस्सा बनाया जाना चाहिए. उनका मानना है कि इससे परीक्षाओं पर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा और मजबूत होगा.
मंदार पाटिल ने कहा कि भारत को Security by Design सिद्धांत अपनाना चाहिए. इसका मतलब है कि सुरक्षा को बाद में जोड़ने के बजाय शुरुआत से ही पूरी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाए. इसमें प्रश्नपत्र तैयार करना, सुरक्षित तरीके से उसका वितरण, उम्मीदवारों की पहचान, परीक्षा संचालन और परिणाम प्रकाशित करने तक हर चरण को सुरक्षित बनाया जाए. यदि शुरुआत से सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी तो पेपर लीक और साइबर हमलों की आशंका काफी हद तक कम हो सकती है.
विशेषज्ञों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) परीक्षा सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकता है. AI संदिग्ध गतिविधियों, असामान्य लॉगिन, एक साथ कई स्थानों से सिस्टम एक्सेस और परीक्षा के दौरान होने वाली असामान्य गतिविधियों की तुरंत पहचान कर सकता है. इसके अलावा Zero Trust Security Architecture, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड सिस्टम जैसी तकनीकें प्रश्नपत्र और परीक्षा डेटा को अधिक सुरक्षित बना सकती हैं. इससे फर्जी उम्मीदवारों और डेटा में छेड़छाड़ की संभावना भी कम होगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ नई तकनीक अपनाना ही पर्याप्त नहीं होगा. परीक्षा एजेंसियों को इन सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित सुरक्षा ऑडिट, जवाबदेही और समय-समय पर सिस्टम की जांच भी सुनिश्चित करनी होगी. क्योंकि साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपनाते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार अपडेट होती रहनी चाहिए.
सरकार ने इस टास्क फोर्स में तकनीक, प्रशासन और सुरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया है. नंदन नीलेकणी के अलावा इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव विनीत जोशी और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे सदस्य शामिल हैं. समिति परीक्षा प्रक्रिया की कमियों की पहचान करेगी और ऐसी सिफारिशें देगी जो परीक्षा सुरक्षा, उम्मीदवार सत्यापन, डिजिटल सिस्टम और लॉजिस्टिक्स को पहले से अधिक मजबूत बना सकें. विशेषज्ञों का मानना है कि इस टास्क फोर्स की असली सफलता तभी होगी जब भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी विवाद, पेपर लीक और साइबर खतरे के सुरक्षित तरीके से आयोजित हो सकें.