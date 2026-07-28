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क्या AI और नई टेक्नोलॉजी बना देंगी NEET को लीक प्रूफ? साइबर एक्सपर्ट ने बताया सरकार का नया प्लान कितना असरदार होगा

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए हाईपावर टास्क फोर्स बनाई है. जानिए एआई, वायोमेट्रिक, ब्लॉकचेन और साइवर सिक्योरिटी जैसी तकनीकें कैसे परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बना सकती है और साइबर एक्सपर्ट ने क्या कहा आइए जानते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 28, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:25 PM IST
क्या AI और नई टेक्नोलॉजी बना देंगी NEET को लीक प्रूफ? साइबर एक्सपर्ट ने बताया सरकार का नया प्लान कितना असरदार होगा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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