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क्या AI खत्म कर देगा टीचर्स की नौकरी? जानिए क्यों तकनीक के दौर में भी इंसानी शिक्षक की जगह कोई नहीं ले सकता

क्या AI टीचर इंसानों की जगह ले सकते हैं? टोरंटो की कंपनी Realbotix द्वारा विकसित AI रोबोट Sally को स्कूल में पढ़ाने की योजना फिलहाल रोक दी गई है. जानिए क्यों मानव शिक्षक आज भी शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा हैं और AI की क्या सीमाएं हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 02, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:42 AM IST
क्या AI खत्म कर देगा टीचर्स की नौकरी? जानिए क्यों तकनीक के दौर में भी इंसानी शिक्षक की जगह कोई नहीं ले सकता

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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