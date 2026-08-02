/क्या AI खत्म कर देगा टीचर्स की नौकरी? जानिए क्यों तकनीक के दौर में भी इंसानी शिक्षक की जगह कोई नहीं ले सकता

कल्पना कीजिए कि एक क्लासरूम में पढ़ाने वाला शिक्षक कभी खुद छात्र ही नहीं रहा. उसने कभी परीक्षा का डर महसूस नहीं किया, देर रात तक कठिन अध्याय याद करने की कोशिश नहीं की और न ही अच्छे नंबर आने की खुशी जानी. यही है Sally, जिसे कनाडा के टोरंटो स्थित कंपनी Realbotix ने AI आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट के रूप में विकसित किया है. इसे अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के सलामांका स्थित एक हाई स्कूल में कोडिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने के लिए लाने की योजना थी.
हालांकि, छात्रों की प्राइवेसी और डेटा कलेक्शन को लेकर उठी चिंताओं के बाद फिलहाल इस योजना को रोक दिया गया. यह घटना AI की भूमिका और शिक्षा के भविष्य पर नई बहस छेड़ रही है.
सैली को लेकर विवाद सिर्फ एक रोबोट का नहीं है, बल्कि उस मूल सवाल का है कि आखिर एक अच्छा शिक्षक किसे कहा जाए. शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष और सीख भी छात्रों तक पहुंचाता है. हर शिक्षक कभी न कभी खुद भी विद्यार्थी रहा होता है. उसने असफलता देखी होती है, गलतियां की होती हैं और उनसे सीखा होता है. यही अनुभव उसे छात्रों की भावनाओं को समझने और सही समय पर उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता देते हैं. AI के पास चाहे कितनी भी तेज प्रोसेसिंग क्षमता हो, लेकिन उसके पास इंसानी अनुभव और भावनात्मक समझ नहीं होती.
विशेषज्ञों का मानना है कि AI शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मजबूत सहयोगी बन सकता है. दुनिया के कई देशों में विज्ञान और गणित जैसे विषयों के योग्य शिक्षकों की कमी है. ऐसे में AI छात्रों को उनकी गति के अनुसार पढ़ा सकता है, कठिन विषयों को बार-बार समझा सकता है और स्कूल समय के बाद भी सहायता उपलब्ध करा सकता है. इसके अलावा, शिक्षकों का काफी समय प्रशासनिक कार्यों और कागजी प्रक्रिया में चला जाता है. यदि AI इन नियमित कार्यों को संभाल ले, तो शिक्षक छात्रों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकेंगे. यानी AI का उद्देश्य शिक्षक को हटाना नहीं, बल्कि उसकी कार्यक्षमता बढ़ाना हो सकता है.
हर नई तकनीक की तरह AI भी कई नई चुनौतियां लेकर आता है. विशेषज्ञों का कहना है कि मशीनें इंसानों की तरह भूलती नहीं हैं. यदि किसी छात्र ने क्लास में कोई गलत जवाब दिया या कोई शर्मिंदगी भरा पल आया, तो क्या वह हमेशा के लिए डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा? यह सवाल बच्चों की निजता और डेटा सुरक्षा से जुड़ा है. इसके अलावा, AI पर अत्यधिक निर्भरता छात्रों की सोचने, याद रखने और सामाजिक रूप से सीखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है. इसलिए AI को अपनाने के साथ-साथ स्पष्ट नियम और मजबूत डेटा सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी होगी.
स्कूल छोड़ने के वर्षों बाद अधिकांश लोग गणित का कोई कठिन सिद्धांत या इतिहास की कोई तारीख याद नहीं रखते, लेकिन उन्हें वह शिक्षक जरूर याद रहता है जिसने मुश्किल समय में उनका साथ दिया था. एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि छात्र की क्षमता को पहचानता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. AI भविष्य में कैलकुलस या विज्ञान को शायद बेहतर तरीके से समझा दे, लेकिन वह किसी छात्र की आंखों में छिपी चिंता, उदासी या मदद की जरूरत को उसी संवेदनशीलता से नहीं समझ सकता, जैसी एक इंसानी शिक्षक समझता है.
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में AI और मानव शिक्षक एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं. AI व्यक्तिगत सीखने, मूल्यांकन और तकनीकी सहायता में अहम भूमिका निभाएगा, जबकि शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्यों, जिज्ञासा, आत्मविश्वास और भावनात्मक विकास का नेतृत्व करेंगे. शिक्षा केवल जानकारी देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की संभावनाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का माध्यम है. यही कारण है कि तकनीक कितनी भी विकसित हो जाए, एक संवेदनशील और प्रेरणादायक शिक्षक का महत्व आज भी उतना ही है और भविष्य में भी बना रहेगा.