Drdo Agni 6 Missile: क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में

भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसे रक्षा कवच की तैयारी कर रहा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) अब अपनी अगली पीढ़ी की सबसे घातक मिसाइल, अग्नि-6 के निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है. इस आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) को लेकर दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों की सांसें थमी हुई हैं और अब बस भारत सरकार की अंतिम हरी झंडी का इंतजार है. यह मिसाइल न केवल भारत की सुरक्षा को एक नए शिखर पर ले जाएगी, बल्कि वैश्विक सामरिक संतुलन में भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित कर देगी. क्या आप जानते हैं कि इस एक मिसाइल की ताकत से भारत किन-किन महाद्वीपों तक अपनी पहुंच बना सकता है?

क्या अमेरिका और यूरोप भी होंगे निशाने पर?

अग्नि-6 मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी अविश्वसनीय मारक क्षमता है, जो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की श्रेणी में खड़ा करती है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है. इतनी विशाल रेंज का अर्थ है कि भारत अपनी धरती से ही दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन को पलक झपकते ही खाक कर सकता है. इस दायरे में पूरा एशिया, चीन, रूस और यूरोप के साथ-साथ उत्तरी अमेरिका के हिस्से जैसे अलास्का और कनाडा के सुदूर क्षेत्र भी आ सकते हैं. यह मिसाइल तकनीक और मारक दूरी के मामले में अग्नि-5 से कहीं अधिक उन्नत है.

क्यों दुश्मन के लिए इसे रोकना है नामुमकिन?

अग्नि-6 की एक और खौफनाक विशेषता इसकी एमआईआरवी (MIRV) तकनीक है, जो इसे अजय बनाती है. इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार या वॉरहेड्स ले जा सकती है, जो हवा में अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ सटीक हमला करने में सक्षम हैं. इसके कारण दुश्मन का कोई भी आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने या हवा में नष्ट करने में पूरी तरह विफल साबित होगा. इसकी अचूक सटीकता और मार्ग बदलने की क्षमता दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने के लिए काफी है, जिससे बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन और समंदर से कैसे होगा पलटवार?

भारत को सामरिक रूप से अभेद्य बनाने के लिए अग्नि-6 को दोहरी लॉन्च क्षमता के साथ विकसित करने की योजना है. इसे न केवल सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा, बल्कि परमाणु पनडुब्बियों से समुद्र के भीतर से भी लॉन्च किया जा सकेगा. यह क्षमता भारत के 'न्यूक्लियर ट्रायड' (थल, जल और वायु से हमला) को और अधिक शक्तिशाली बनाती है. यदि युद्ध के दौरान दुश्मन भारत के जमीनी ठिकानों को निशाना बनाता है, तो भी भारत समुद्र की गहराइयों से इस मिसाइल के जरिए विनाशकारी पलटवार करने की क्षमता रखेगा, जो किसी भी देश के लिए आत्मघाती होगा.

क्या भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति?

DRDO केवल अग्नि-6 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह हाइपरसोनिक तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है. भारत का हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रोग्राम अब अंतिम चरणों में है, जो भविष्य में दुश्मन के रडार से अदृश्य रहकर बेहद तेज गति से हमला करने की शक्ति देगा. अग्नि-6 के आने से भारत की 'नो फर्स्ट यूज' नीति और भी प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि यह दुश्मन को स्पष्ट संदेश देगी कि भारत पर किया गया कोई भी दुस्साहस उनके अस्तित्व को संकट में डाल सकता है. यह मिसाइल दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में मजबूती से टिकाए रखेगी.