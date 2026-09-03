/क्या लैब-ग्रोउन डायमंड्स बदल देंगे इंजीनियरिंग और AI की पढ़ाई? जानिए क्यों बढ़ रहे हैं करियर के मौके?

लैब-ग्रोउन डायमंड्स को अब तक ज्यादातर लोग आभूषणों के विकल्प के तौर पर जानते रहे हैं. लेकिन तकनीक के विकास के साथ इनका इस्तेमाल कई हाई-टेक क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है. इन क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा अनुसंधान और क्वांटम तकनीक शामिल हैं. इसका मतलब है कि डायमंड टेक्नोलॉजी आने वाले समय में छात्रों के लिए पढ़ाई और शोध का एक नया क्षेत्र बन सकती है.
हीरा केवल अपनी चमक के लिए महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है. इसमें ऊष्मा को तेजी से संचालित करने, प्रकाश के साथ विशेष तरीके से काम करने और उच्च तापमान तथा विद्युत परिस्थितियों में उपयोगी होने जैसे गुण पाए जाते हैं. यही कारण है कि वैज्ञानिक और इंजीनियर इसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और अन्य तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी सामग्री के रूप में देखते हैं.
AI से इसका क्या संबंध है?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार के साथ बड़े डेटा केंद्रों और उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. ऐसे उपकरणों में गर्मी को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौती है. डायमंड की उच्च ऊष्मीय चालकता इस समस्या के समाधान में उपयोगी हो सकती है. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप डिजाइन और कंप्यूटर हार्डवेयर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए डायमंड आधारित सामग्री विज्ञान भविष्य में महत्वपूर्ण विषय बन सकता है.
क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका क्या उपयोग है?
क्वांटम तकनीक भी लैब-ग्रोउन डायमंड्स के संभावित उपयोग वाले क्षेत्रों में शामिल है. डायमंड में मौजूद कुछ विशेष संरचनाओं का इस्तेमाल संवेदन और क्वांटम तकनीक से जुड़े अनुसंधान में किया जा रहा है. इससे भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों के लिए अंतर-विषयक शोध के अवसर बढ़ सकते हैं.
मेडिकल टेक्नोलॉजी में क्या संभावनाएं हैं?
लैब-ग्रोउन डायमंड्स का उपयोग चिकित्सा तकनीक और सटीक सेंसर से जुड़े अनुसंधान में भी संभावित रूप से किया जा रहा है. इसका अर्थ है कि भविष्य में पदार्थ विज्ञान की जानकारी रखने वाले इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को मेडिकल उपकरणों की नई तकनीक विकसित करने वाली टीमों में काम करने का अवसर मिल सकता है.
क्या भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है?
भारत पहले से ही हीरा काटने और पॉलिश करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र है. विशेष रूप से सूरत का हीरा उद्योग वैश्विक स्तर पर जाना जाता है. लैब-ग्रोउन डायमंड्स के क्षेत्र में भी भारत में उत्पादन, प्रसंस्करण और तकनीकी कौशल विकसित हो रहे हैं. ऐसे में भारतीय संस्थानों में पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण तकनीक से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए यह क्षेत्र भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकता है.
छात्रों को कौन-से विषय पढ़ने चाहिए?
जो छात्र इस उभरते क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, वे पदार्थ विज्ञान, सामग्री इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक तकनीक, नैनो-तकनीक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे विषयों पर ध्यान दे सकते हैं. इसके साथ प्रयोगशाला अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी क्षमताएं भी उपयोगी हो सकती हैं.
क्या DMCC का नया कदम बदलाव ला सकता है?
दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर (DMCC) ने लैब-ग्रोउन डायमंड्स के लिए अलग वर्टिकल विकसित करने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए अलग व्यापारिक और संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है. इससे उत्पादन, व्यापार, तकनीक और उद्योग से जुड़े संगठनों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है. हालांकि, इसे सीधे तौर पर शिक्षा या रोजगार में निश्चित बढ़ोतरी का प्रमाण नहीं माना जा सकता.
छात्रों के लिए क्या है सबसे बड़ा अवसर?
लैब-ग्रोउन डायमंड्स का बढ़ता इस्तेमाल यह दिखाता है कि भविष्य के करियर केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रहेंगे. AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल तकनीक जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग विषयों का ज्ञान एक साथ काम करेगा. इसलिए छात्रों के लिए सबसे बड़ा अवसर किसी एक तकनीक को सीखने के बजाय पदार्थ विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग और अनुसंधान को जोड़कर समझने में हो सकता है.