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क्या बंगाल में हार का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकती हैं ममता? नियमों की ABCD से समझें

बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी जारी है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ जाने की बात कही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 07, 2026, 04:54 PM IST
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राष्ट्रपति शासन लगा दो, इस्तीफा नहीं दूंगी! लेकिन क्या सच में इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती हैं ममता?
राष्ट्रपति शासन लगा दो, इस्तीफा नहीं दूंगी! लेकिन क्या सच में इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती हैं ममता?

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हार पच नहीं रही है, लगता तो ऐसा ही है. अपनी विधानसभा सीट खोने के साथ सरकार खोने के बाद भी उनके तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं. वो इस्तीफा न देने की जिद्द पर अड़ी हुई हैं, सूत्र के मुताबिक अब ताजा बयान सामने आया है, इसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर अब इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है या नहीं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं.

ममता बनर्जी ने हाल ही में चुनावी नतीजों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तब भी वह इस्तीफा नहीं देंगी. उनके इस बयान के बाद बंगाल ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई. माना जा रहा है कि यह बयान 2026 के चुनावी नतीजों और कथित अनियमितताओं को लेकर दिया गया है. विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं.

क्या ICJ में जा सकता है मामला ?

कानूनी तौर पर देखा जाए तो किसी राज्य के चुनावी नतीजों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती देना संभव नहीं है. ICJ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और यहां केवल संप्रभु देश यानी राष्ट्र ही किसी विवाद में पक्ष बन सकते हैं. कोई मुख्यमंत्री, राज्य सरकार या व्यक्तिगत नेता सीधे वहां याचिका दाखिल नहीं कर सकता. यानी ममता बनर्जी या कोई भी राज्य स्तरीय नेता चुनाव हार का मामला सीधे अंतरराष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जा सकता.

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ICJ क्या है और कहां है?

ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट मानी जाती है. इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग के पीस पैलेस में स्थित है. इसे अक्सर 'वर्ल्ड कोर्ट' भी कहा जाता है. यह कोर्ट देशों के बीच कानूनी विवाद सुलझाने का काम करती है. ICJ संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है. यहां आम नागरिक, नेता या राज्य सरकारें सीधे केस नहीं कर सकतीं, बल्कि सिर्फ संप्रभु देश ही मामला लेकर आ सकते हैं.

ICJ में सुनवाई कैसे होती है?

इस कोर्ट में कुल 15 जज होते हैं, जिन्हें 9 साल के लिए चुना जाता है. इन जजों का चुनाव यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल करती है. जब कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ मामला दर्ज करता है, तो दोनों पक्ष कोर्ट में अपने लिखित दस्तावेज और कानूनी दलीलें पेश करते हैं. इसके बाद खुली कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां दोनों देशों के एजेंट, वकील या कभी-कभी बड़े नेता भी अपनी बात रखते हैं. सुनवाई पूरी होने के बाद जज बंद कमरे में विचार-विमर्श करते हैं.

फैसला कौन करता है और कितना असर होता है?

अंत में 15 जजों की बेंच मामले पर फैसला सुनाती है. ICJ का फैसला आखिरी माना जाता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती. कोर्ट दो तरह के मामलों की सुनवाई करती है पहला, देशों के बीच विवाद और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के अंगों द्वारा बोली गई कानूनी सलाह. अगर कोई देश फैसले को नहीं मानता, तो मामला यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तक जा सकता है. यही वजह है कि ICJ को दुनिया में शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने रखने वाली सबसे अहम कोर्ट माना जाता है.

क्या ICJ का फैसला मानना जरूरी होता है?

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ के फैसले कानूनी रूप से संबंधित देशों के लिए करार माने जाते हैं, यानी जिन देशों के बीच विवाद पर फैसला आता है, उन्हें उसे सौंपना होता है. इसका बड़ा उदाहरण भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ICJ का दरवाजा खटखटाया था. अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद जाधव की फांसी पर रोक निरंतर रखी और पाकिस्तान को प्रवर्तन का आदेश दिया था. हालांकि ICJ के पास अपना फैसला लागू करने के लिए कोई पुलिस या कार्यकारी शक्ति नहीं होती, इसलिए अगर कोई देश फैसला नहीं मानता, तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक जा सकता है. इसलिए ICJ का फैसला जरूरी तो होता है, लेकिन उसका पालन पूरी तरह से संबंधित देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक इच्छा पर भी निर्भर करता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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