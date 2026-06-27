/क्या प्रोफेसर नौकरी करते हुए लड़ सकते हैं चुनाव? इस्तीफा देना जरूरी है या नहीं, जानिए क्या कहते हैं CCS नियम

भारत में लोकतंत्र हर योग्य नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन जब बात किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की आती है तो सवाल थोड़ा जटिल हो जाता है. क्या प्रोफेसर अपनी नौकरी करते हुए चुनाव लड़ सकते हैं या पहले इस्तीफा देना जरूरी होता है? इसका जवाब सिर्फ हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता. यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज में कौन-से सेवा नियम लागू हैं. कई संस्थानों में CCS (Central Civil Services) Rules लागू होते हैं.
जबकि कई विश्वविद्यालय अपने अलग नियमों के तहत काम करते हैं. ऐसे में चुनाव लड़ने से पहले प्रोफेसरों को अपने संस्थान के नियम, कुलपति की अनुमति और अवकाश संबंधी प्रावधानों को अच्छी तरह समझना जरूरी है. आइए जानते हैं कि कानून और विश्वविद्यालयों के नियम इस बारे में क्या कहते हैं.
भारत का संविधान हर योग्य नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है. इसलिए केवल प्रोफेसर होना किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं बनाता. हालांकि, यह अधिकार पूरी तरह उस संस्थान के सेवा नियमों पर निर्भर करता है जहां वह कार्यरत है. यदि किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी या राज्य विश्वविद्यालय में CCS Rules लागू नहीं हैं और संस्थान के नियम इसकी अनुमति देते हैं, तो प्रोफेसर चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. वहीं जिन संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों पर स्पष्ट रोक है, वहां नौकरी करते हुए चुनाव लड़ना संभव नहीं होता. इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित संस्थान के नियमों को समझना जरूरी है.
CCS नियम क्या कहते हैं?
चुनाव लड़ने को लेकर सबसे अहम भूमिका Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 की होती है. इन नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी, जैसे IAS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी, नौकरी के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते. यदि किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज ने भी यही नियम अपनाए हैं, तो वहां के प्रोफेसर बिना इस्तीफा दिए चुनाव नहीं लड़ सकते. लेकिन देश के सभी विश्वविद्यालय CCS Rules के दायरे में नहीं आते. कई राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय अपने अलग सेवा नियमों के अनुसार काम करते हैं. ऐसे संस्थानों में चुनाव लड़ने का फैसला विश्वविद्यालय की नीति और सेवा शर्तों पर निर्भर करता है.
यदि किसी विश्वविद्यालय में CCS Rules लागू नहीं हैं, तब भी प्रोफेसर सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते. अधिकांश संस्थानों में इसके लिए पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेनी होती है. आमतौर पर कुलपति (Vice Chancellor) से No Objection Certificate (NOC) प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है. इस NOC में यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित प्रोफेसर के चुनाव लड़ने पर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है. कई विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद (Executive Council) या अन्य प्रशासनिक निकाय की मंजूरी भी जरूरी हो सकती है. इसलिए चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रोफेसर को सबसे पहले अपने संस्थान के नियमों और प्रक्रिया की जानकारी लेना आवश्यक है.
यदि कोई प्रोफेसर चुनाव जीत जाता है, तो कई विश्वविद्यालय उसे Extraordinary Leave (EOL) यानी असाधारण अवकाश देने का प्रावधान रखते हैं. ये अवकाश आमतौर पर पांच से छह वर्ष तक का हो सकता है, हालांकि जरूरत के अनुसार इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है. EOL एक बिना वेतन (Unpaid Leave) वाला अवकाश होता है. इस दौरान प्रोफेसर विधायक, सांसद या अन्य निर्वाचित पद पर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं. यदि अवकाश अवधि पूरी होने के बाद वे दोबारा विश्वविद्यालय में लौटना चाहें और संस्थान के नियम इसकी अनुमति दें, तो वे फिर से अध्यापन कार्य शुरू कर सकते हैं. इसलिए चुनाव जीतने का मतलब हमेशा नौकरी छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह संस्थान की सेवा शर्तों पर निर्भर करता है.
सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हर प्रोफेसर को चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना पड़ता है. वास्तव में ऐसा हर मामले में जरूरी नहीं है. यदि संबंधित संस्थान में CCS Rules लागू हैं या सेवा नियम राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देते, तो इस्तीफा देना अनिवार्य हो सकता है. वहीं जिन विश्वविद्यालयों में अलग नियम लागू हैं, वहां NOC और विश्वविद्यालय की अनुमति के आधार पर चुनाव लड़ने की छूट मिल सकती है. इसलिए कोई भी प्रोफेसर चुनाव लड़ने का निर्णय लेने से पहले अपने संस्थान के सेवा नियम, नियुक्ति शर्तें और कानूनी प्रावधान जरूर जांच लें. यही कदम भविष्य में किसी भी प्रशासनिक या कानूनी विवाद से बचा सकता है.