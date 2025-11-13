क्या रिटायर होने के बाद दोबारा पहन सकते हैं वर्दी? जानें खाकी पर लागू होने वाले सख्त नियम

GK Question: खाकी वर्दी सिर्फ वदी नहीं, बल्कि पुलिसवालों के गौरव का प्रतीक है. सालों तक कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देने के बाद जब कोई पुलिसकर्मी रिटायर होता है तो ये सबसे भावनात्मक पल होता है. ऐसे में सवाल बहुत सीधा सा है कि जो वर्दी पुलिस वालों की शान होती है वो वर्दी रिटायरमेंट के बाद भी साथ रहती है या पहनने की इजाजत होती है या नहीं? चलिए इसके पीछे का कानून और अनुशासन समझते हैं.

क्या दोबारा पहन सकते हैं वर्दी?

सवाल ये था कि रिटायरमेंट के बाद भी कोई पुलिस अधिकारी वर्दी पहन सकता है या नहीं? आमतौर पर तो सेवा समाप्त होने के बाद वर्दी पहनने की इजाजत नहीं होती, लेकिन इतना भर भी इसका जवाब नहीं हो सकता है. दरअसल, खाकी वर्दी सक्रीय सेवा को दर्शाती है. यदि कोई पुलिस वाला खाकी वर्दी पहना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो ड्यूटी पर है और इस दौरान वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दे रहा है और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है. जब सेवा समाप्त हो जाती है तो ये जिम्मेदारी भी समाप्त हो जाती है. इसलिए सेवा समाप्त होने के बाद वर्दी पहनने का कोई मतलब नहीं है. इसलिए रिटायरमेंट के बाद वर्दी पहनना नियमों के खिलाफ माना जाता है.

क्या कहता है कानून?

पुलिस अधिनियम 1861 में पुलिस की संरचना, शक्तियां और कार्य को परिभाषित किया गया है. इसके अनुसार वर्दी तभी पहनी जा सकती है जब कोई पुलिस कर्मी ड्यूटी पर है. यानी वर्दी सिर्फ ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी के लिए है. यदि कोई अधिकारी या पुलिस कर्मी रिटायरमेंट के बाद बिना अनुमति के वर्दी पहनना कानूनी उल्लंघन है.

​कब पहन सकते हैं वर्दी?

कई स्पेशल डे या समारोह में शामिल होने पर रिटायर्ड पुलिस वालों को वर्दी पहनने की इजाजत मिल सकती है. जैसे वीरता सम्मान कार्यक्रम या पुलिस स्मृति दिवस आदि. यदि रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग से संबंधित कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है तो संबंधित विभाग की अनुमति से वर्दी पहनी जा सकती है, लेकिन ये अनुमति तब तक ही होती है जब तक समारोह चल रहा है. समारोह के बाद बाप वर्दी नहीं पहन सकते हैं.

