NEET Exam: अंग्रेजी के अलावा क्या हिंदी में भी दे सकते हैं NEET की परीक्षा? जानें क्या है नियम

NEET exam in Hindi: देश में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में पढ़ाई होती है. ऐसे में छात्रों को दोनों भाषा में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को देने की अनुमति दी जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है कि क्या नीट जैसी कठिन परीक्षा को हिंदी लैंग्वेज में दिया जा सकता है क्या? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो चलिए आपको इस खबर में इस प्रश्न का जवाब देते हैं.

हर साल लाखों की संख्या में छात्र नीट परीक्षा में शामिल होते हैं. इस परीक्षा को पास करके उन्हें देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई के लिए एडमिशन मिलता है. ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने से पहले कई हिंदी मीडिया छात्रों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इस परीक्षा को हिंदी भाषा में दे सकते हैं?

क्या दे सकते हैं हिंदी में एग्जाम

बता दें, पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं को अंग्रेजी के बराबर अवसर देने का जोर बढ़ा है. इसी के तहत अब नीट हो या फिर जेईई जैसी परीक्षाएं केवल अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा में भी आयोजित की जाती है. इतना ही नहीं इन परीक्षाओं को अन्य भारतीय भाषाओं में भी देने का प्रावधान है.

हिंदी माध्यम छात्रों को फायदा

इस नियम के अनुसार, उन लाखों स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है, जिन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई हिंदी माध्यम से की है और इंग्लिश में पेपर देना उनके लिए कठिन हो जाता है. यही वजह है कि NTA (National Testing Agency) ने स्टूडेंट्स को मातृभाषा में परीक्षा देने का अवसर दिया है.

नीट परीक्षा की तैयारी

नीट परीक्षा की तैयारी की बात करें तो छात्र मार्केट या फिर ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से हिंदी में एग्जाम देने के लिए तैयारी कर सकते हैं. बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम की किताबें, लेक्चर नोट्स मार्केट में मिल जाती है.