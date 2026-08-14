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क्या छात्रों के विरोध की सजा उनका करियर रोकना हो सकती है? NALSAR विवाद से उठे बड़े सवाल

BCI NALSAR Controversy: नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स छात्रों के लिए उस समय समस्या खड़ी हो गई थी जब बीसीआई ने वकील के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी. ऐसे में कई सवाल उठ रे हैं कि क्या छात्र का विरोध प्रोफेशनल करियर पर डाल सकता है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 14, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:33 AM IST
क्या छात्रों के विरोध की सजा उनका करियर रोकना हो सकती है? NALSAR विवाद से उठे बड़े सवाल

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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