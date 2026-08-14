/क्या छात्रों के विरोध की सजा उनका करियर रोकना हो सकती है? NALSAR विवाद से उठे बड़े सवाल

BCI NALSAR Controversy: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR), हैदराबाद के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स के वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने वाला अपना आदेश वापस ले लिया है. इससे पहले बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिल को अगले आदेश तक इस बैच के छात्रों का एनरोलमेंट न करने का निर्देश दिया था. बीसीआई का ये शुरुआती फैसला छात्रों के अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके भविष्य पर गहरा असर डाल रहा था.