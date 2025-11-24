क्या ट्रेन में साथ ले जा सकते हैं शराब की बोतल? जानें क्या है इंडियन रेलवे के नियम

Railway Liquor Laws: दरअसल, जैसे फ्लाइट के नियम साफ होते हैं. वैसे ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर कोई साफ नियम तो नहीं है. ये राज्यों के कानूनों के हिसाब से बदलता रहता है. इसलिए यात्रा से पहले यात्रियों को सही जानकारी और नियम पता होने चाहिए. तो चलिए जानते हैं ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर क्या नियम कानून हैं. दरअसल, ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं या नहीं? कितनी बोतल ले जा सकते हैं. ये राज्यों के कानूनों पर निर्भर करता है. ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरती है उसी हिसाब से नियम भी बदलते रहते हैं. लगभग, हर राज्य में शराब को लेकर अलग कानून हैं.

क्या करता है कानून?

रेल एक्ट 1989 की धारा 165 उन लोगों पर लागू होती है जो रेलवे के नियमों के खिलाफ जाकर आपत्तिजनक सामान लेकर जाते हैं. धारा 165 के तहत रेलवे अधिकारियों को ये अधिकार है कि वे किसी भी गैर कानूनी या संदिग्ध सामान की जांच कर सके और जब्त भी कर सके. इसलिए ज्यादातर रेलवे रूट्स पर शराब लेकर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे बोतल सीलबंद ही क्यों न हो.

इन राज्यों में बैन है शराब

गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में शराबबंदी लागू हैं. यानी अगर ट्रेन इन राज्यों से गुजर रही है और आपके पास शराब की बोतल है तो आप पर मुसीबत आ सकती है. अगर आप ड्राई स्टेट से शराब लेकर गुजरते हैं तो वहां के एक्साइज कानून लागू हो जाते हैं. इसमें भारी जुर्माना, गिरफ्तारी और जेल भी हो सकती है. इन राज्यों में शराब, बेचना, खरीदना और ले जाना जैसे काम अपराध की श्रेणी में आते हैं. इसलिए अगर आपके ट्रेन रूट्स पर ऐसा कोई राज्य पड़ता है जहां शराबबंदी लागू हैं तो भूलकर भी शराब ले जाने की कोशिश न करें. वरना आप पर भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है.

जहां शराबबंदी नहीं है वहां...

जिन राज्यों में शराब पर बैन नहीं है वहां भी कुछ बातों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. किसी भी हाल में शराब की बोलत खुली हुई नहीं होनी चाहिए. बोतल पूरी तरह सील बंद होनी चाहिए. इसके अलावा शराब ले जाने का का उद्देश्य पर्सनल यूज होना चाहिए, बेचने के तौर पर लेकर जाना अपराध है.

ट्रेन में बैठकर पी सकते हैं शराब?

जी नहीं, ट्रेन में बैठकर शराब पीना, नशे में हंगामा करना या बोतल दिखाना भी पूरी तरह रेलवे के नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. रेल एक्ट 1989 की धारा 165 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुसार इस अपराध के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

