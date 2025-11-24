Advertisement
trendingNow13016698
Hindi Newsशिक्षा

क्या ट्रेन में साथ ले जा सकते हैं शराब की बोतल? जानें क्या है इंडियन रेलवे के नियम

Railway Liquor Laws: आपने ट्रेन से कभी न कभी तो सफर जरूर किया होगा. लोग अपने साथ अधिकतर सामान लेकर चलते हैं. यहां तक कि साइकिल और बाइक भी ट्रेन में चढ़ा देते हैं. ऐसे में कुछ यात्रियों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं या नहीं? हर राज्य में शराब को लेकर अलग कानून हैं ऐसे में ट्रेन में शराब ले जाने के सही नियम पता नहीं चल पाते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या ट्रेन में साथ ले जा सकते हैं शराब की बोतल? जानें क्या है इंडियन रेलवे के नियम

Railway Liquor Laws: दरअसल, जैसे फ्लाइट के नियम साफ होते हैं. वैसे ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर कोई साफ नियम तो नहीं है. ये राज्यों के कानूनों के हिसाब से बदलता रहता है. इसलिए यात्रा से पहले यात्रियों को सही जानकारी और नियम पता होने चाहिए. तो चलिए जानते हैं ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर क्या नियम कानून हैं. दरअसल, ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं या नहीं? कितनी बोतल ले जा सकते हैं. ये राज्यों के कानूनों पर निर्भर करता है.  ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरती है उसी हिसाब से नियम भी बदलते रहते हैं. लगभग, हर राज्य में शराब को लेकर अलग कानून हैं.

क्या करता है कानून?
रेल एक्ट 1989 की धारा 165 उन लोगों पर लागू होती है जो रेलवे के नियमों के खिलाफ जाकर आपत्तिजनक सामान लेकर जाते हैं. धारा 165 के तहत रेलवे अधिकारियों को ये अधिकार है कि वे किसी भी गैर कानूनी या संदिग्ध सामान की जांच कर सके और जब्त भी कर सके. इसलिए ज्यादातर रेलवे रूट्स पर शराब लेकर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे बोतल सीलबंद ही क्यों न हो.

इन राज्यों में बैन है शराब
गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में शराबबंदी लागू हैं. यानी अगर ट्रेन इन राज्यों से गुजर रही है और आपके पास शराब की बोतल है तो आप पर मुसीबत आ सकती है. अगर आप ड्राई स्टेट से शराब लेकर गुजरते हैं तो वहां के एक्साइज कानून लागू हो जाते हैं. इसमें भारी जुर्माना, गिरफ्तारी और जेल भी हो सकती है. इन राज्यों में शराब, बेचना, खरीदना और ले जाना जैसे काम अपराध की श्रेणी में आते हैं. इसलिए अगर आपके ट्रेन रूट्स पर ऐसा कोई राज्य पड़ता है जहां शराबबंदी लागू हैं तो भूलकर भी शराब ले जाने की कोशिश न करें. वरना आप पर भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है.
यह भी पढ़ें: इंसानियत शर्मसार: ट्रेन के साथ दौड़ता रहा ये लड़का, नहीं मिली पसीने की कमाई

Add Zee News as a Preferred Source

 

जहां शराबबंदी नहीं है वहां...
जिन राज्यों में शराब पर बैन नहीं है वहां भी कुछ बातों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. किसी भी हाल में शराब की बोलत खुली हुई नहीं होनी चाहिए. बोतल पूरी तरह सील बंद होनी चाहिए. इसके अलावा शराब ले जाने का का उद्देश्य पर्सनल यूज होना चाहिए, बेचने के तौर पर लेकर जाना अपराध है. 

ट्रेन में बैठकर पी सकते हैं शराब?
जी नहीं, ट्रेन में बैठकर शराब पीना, नशे में हंगामा करना या बोतल दिखाना भी पूरी तरह रेलवे के नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. रेल एक्ट 1989 की धारा 165 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुसार इस अपराध के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

indian railwayrailway rules

Trending news

BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
bengal elections
BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
Dharmendra
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?