Abroad Study: जरा संभलकर... कनाडा पढ़ने जाने का है प्लान, तो एक गलती से पानी में डूब न जाएं सारे पैसे! जान लें क्या होता है DLI

What is DLI in Canada: पढ़ाई के लिए कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार डीएलआई के बारे में जान लीजिए वरना आपके पैसे भी पानी में डूब सकते हैं. आइए जानते हैं.
What is DLI in Canada: भारतीय छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय विदेशों में से एक कनाडा है. यहां कई संख्या में भारतीय भी रहते हैं कुछ ऐसे हैं जो वहां पर नागरिकता हासिल करने के बाद रह रहे हैं. जबकि, कई छात्रों द्वारा हायर एजुकेशन के लिए भी कनाडा पहली पसंद में से एक है. 12वीं कक्षा पूरी हो जाने के बाद ग्रेजुएशन या फिर मास्टर या पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो जरा संभलकर. ऐसा इसलिए क्योंकि लोकप्रियता के साथ धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं और इससे बचने के लिए जरूरी है कि आपको डिएलआई के बारे में पता हो. आइए जानते हैं DLI क्या होता है?
फर्जी कॉलेज लगा देगा चूना
आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) यानी IRCC की ओर से जानकारी दी गई है कि पिछले साल 2024 में 10,000 से अधिक फर्जी या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOAs) पकड़े जा चुके हैं जिन्हें कॉलेज की ओर से जारी किया गया था जिनके पास विदेशी छात्रों को बुलाने या दाखिले देने की इजाजत नहीं होती है. कई फर्जी कॉलेज से भारतीय छात्रों के अलावा अन्य देश के छात्र भी धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं. जरूरी है कि वो छात्र तो DLI के बारे में जान ले जो कनाडा पढ़ने जाने का प्लान बना रहे हैं.
कनाडा में क्या होता है DLI?
डीएलआई की फुल फॉर्म डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है. ऐसे कॉलेज, संस्थान या यूनिवर्सिटी जिनके पास विदेश छात्रों को एडमिशन देने की इजाजत होती है उन्हें डीएलआई कहा जाता है. भारतीय छात्र तभी कनाडा में स्टडी परमिट हासिल कर सकते हैं जब DLI से एडमिशन ऑफर लेटर मिला हो. केंद्र और राज्य सरकार से डीएलआई को विदेशी छात्रों को एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त है.
कनाडा पढ़ने जाने वाले ध्यान रखें ये बात
ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें जो DLI के अंतर्गत आता हो. कनाडा पढ़ने जा रहे हैं तो DLI में ही एडमिशन लेना है. वरना फर्जी कॉलेज के लपेट में आ सकते हैं और आपके द्वारा दिए गए पैसे भी पानी में डूब सकते हैं. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय छात्र कैसे भारत में रहते हुए कनाडा के डीएलआई कॉलेज का पता करें? बता दें कि ये घर बैठे-बैठे मुमकिन है. आप ऑनलाइन तरीके को अपनाकर डीएलआई की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.
डीएलआई लिस्ट में ऐसे ढूंढें कॉलेज
अगर लिस्ट में कॉलेज का नाम नहीं है तो वो कॉलेज फर्जी हो सकता है. ध्यान रहे कि डीएलआई वाला कॉलेज ही चुनना है. लिस्ट में कॉलेज का न होना ये तय कर सकता है कि आपका एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन स्टडी परमिट नहीं मिल सकेगा. ऐसे में पैसे पानी में डूब सकते हैं.
