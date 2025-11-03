कभी इंडियन स्टूडेंट्स का फेवरेट रहा ये देश, अब वीजा रिजेक्शन में इतना आगे क्यों निकल गया?

Canada study visa rejection: भारत के कई स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो हायर स्टडीज के विदेश जाए, खासकर कनाडा तो फेवरेट च्वॉइसेज में से एक होता है, लेकिन अगर वीजा ही न मिले, तो ये ख्वाब अधूरा रह जाता है. रॉयटर्स ने कैनेडियन इमिग्रेशन डेटा पब्लिश किया है जिसके मुताबिक, भारतीय छात्रों को इस नॉर्थ अमेरिकन कंट्री का वीजा हासिस करने में हाई रिकॉर्ड वाले रिजेक्शन रेट का सामना करना पड़ रहा है. अगस्त 2025 में तकरीबन 74% एप्लिकेशन नामंजूर किए गए, जबकि अगस्त 2023 में ये दर सिर्फ 32% थी. हालांकि सभी देशों के लिए ओवरऑल रिजेक्शन रेट 40% है, लेकिन भारतीय, जो इंटरनेशनल एप्लिकेंट्स का सबसे बड़ा ग्रुप हैं, इस मामले में उन्हें सबसे ज्यादा असर हुआ है.

क्यों हो रहा इतना रिजेक्शन?

रिजेक्शन रेट में ये इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब कनाडा ने फर्जी स्टूडेंट वीजा एप्लिकेशन पर लगाम लगाने और घरेलू नौकरियों की कमी के बीच टेम्पोरेरी इमिग्रेशन को कम करने के लिए जांच कड़ी कर दी है. ये कार्रवाई फर्जी एडमिट कार्ड के कई मामलों के बाद की गई है, जिनमें से ज्यादातर भारत से आए थे. अधिकारियों ने 2023 में तकरीबन 1,550 फर्जी आवेदन और 2024 में सभी देशों के 14,000 से ज्यादा संभावित रूप से फेक लेटर्स पाए. इस परेशानी से निपटने के लिए, कनाडा ने फाइनेंशियल प्रूफ की जरूरतों को बढ़ा दिया है और वेरिफिकेशन सिस्टम को मजबूत किया है.

घट गया एप्लिकेशन रेट

फास्ट रिजेक्शन के कारण, भारतीय छात्रों का आवेदन अगस्त 2023 में 20,900 से घटकर अगस्त 2025 में सिर्फ 4,515 रह गए हैं. वाटरलू (Waterloo), रेजिना (Regina) और सस्केचेवान (Saskatchewan) जैसी यूनिवर्सिटीज ने इंडियन स्टूडेंट्स के एनरॉलमेंट में भारी गिरावट दर्ज की है.



रिश्ते सुधरे, लेकिन हालात नहीं

साल 2023 के राजनीतिक तनाव के बाद रिश्तों को सुधारने की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद, जब कनाडा ने भारत पर एक सिख नेता की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, तब से लो वीजा अप्रूवल रेट बरकरार है.. ओटावा में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को माना है, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय छात्र दुनिया के बेस्ट स्टूडेंस्ट में से हैं और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से कनाडाई संस्थानों को बेहतर बनाया है.

आसान नहीं कनाडा का वीजा पाना

एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा सरकार अपनी इमिग्रेशन सिस्टम की अखंडता की रक्षा करना चाहती है, लेकिन "स्टडी, वर्क, स्टे" का वो रास्ता जो कभी हजारों भारतीय छात्रों को अट्रैक्ट करता था, अब धुंधला हो रहा है. कई स्टूडेंट्स नौकरी और परमानेंट रेसिडेंसी के मौकों को हासिल करने में दिक्कतों का हवाला देते हुए, कनाडा को एक डेस्टिनेशन के रूप में फिर से विचार कर रहे हैं.

(इनपुट-रॉयटर्स)