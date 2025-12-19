Advertisement
कौन सा है दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान? इस देश में बसी है ये अनोखी जगह...

कौन सा है दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान? इस देश में बसी है ये अनोखी जगह...

Worlds Smallest Desert: क्या आपको पता है कि धरती में एक ऐसी जगह भी है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान कहा जाता है. इस खबर में हम आपको इस जगह के बारे में डीटेल में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:00 PM IST
कौन सा है दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान? इस देश में बसी है ये अनोखी जगह...

Worlds Smallest Desert: रेगिस्तान का नाम सुनते ही, हमारे दिमाग में तपती धूप, ऊंट और दूर-दूर तक फैली रेत की तस्वीरें बनने लगती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान कहा जाता है. ये छोटा रेगिस्तान एक ठंडे देश कनाडा में मौजूद है, जिसे कारक्रॉस डेजर्ट (Carcross Desert) कहा जाता है. ये डेजर्ट अपनी अनोखी बनावट और बेहद छोटे साइज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है.  

 

कहां है दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान?
दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान, कारक्रॉस डेजर्ट कनाडा के युकॉन टेरिटरी में स्थित है. ये व्हाइटहॉर्स शहर से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में है, कारक्रॉस नाम के छोटे से कस्बे के पास फैला हुआ है. इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 2.6 वर्ग किलोमीटर (करीब 1 वर्ग मील) है, जो इसे सबसे छोटा रेगिस्तान बनाता है. अगर इसकी तुलना सहारा या थार रेगिस्तान से करें, तो इसके सामने ये वो सारे बहुत ही ज्यादा विशाल हैं. इसी छोटे साइज के कारण इसे पर्यटन, समान्या ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं में 'दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान' कहा जाता है. 

रेगिस्तान जैसा दिखता है, लेकिन बना कैसे?
असल में कारक्रॉस डेजर्ट एक पारमपरिक रेगिस्तान नहीं है और ना ही गर्म है. साइंटिस्ट के अनुसार ये एक पोस्ट-ग्लेशियल ड्यून फील्ड है. एक समय पर आखिरी हिमयुग के समय यहां बड़े-बड़े ग्लेशियल झीलें हुआ करते थे. लेकिन जब झीलें सूख गईं, तो उनके तल की रेत हवा के साथ उड़कर यहां जमा हो गई. आज के समय में भी पसा की बेनेट झील से आने वाली तेज हवाएं, इस रेत को इधर-उधर फैलाती रहती है. इससे यहां रेत के टीले बनते रहते हैं, जो इस जगह को रेगिस्तान वाला लुक देता है. 

 

क्या सच में 'रेगिस्तान' है?
इसके रेगिस्तान कहलाने पर थोड़ा विवाद भी है. असली रेगिस्तान उसे माना जाता है, जहां सालभर में बहुत ही कम बारिश हो. कारक्रॉस क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी रेगिस्तान की परिभाषा से ज्यादा होती है. ऐसे में साइंटिस्ट इसे तकनीकी रूप से रेगिस्तान नहीं, बल्कि रेतीला ड्यून क्षेत्र मानते हैं. लेकिन फिर भी, उसकी ड्राई रेत, कम पेड़-पौधे और अलग-अलग वातावरण इसे रेगिस्तान जैसा रूप दे देता है. यही कारण है कि आम लोग और पर्यटन जगत में इसे आज दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान माना जाता है. 

 

Carcross Desert smallest desertworlds smallest desert

