मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर! क्या बिना B.Tech किए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं? जानें जवाब

Engineering Courses: कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें 4 सालों का बीटेक कोर्स करना अच्छा नहीं लगता है. हालांकि, कुछ स्टूडेंट्स का आईआईटी में सेलेक्शन नहीं होता है तो भी वो चाहते हैं कि बी.टेक के अलावा वो कुछ और इंजीनियरिंग के कोर्सेस को करें, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं होती है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप इंजीनियरिंग के लिए कौन से कोर्स कर सकते हैं.

हर साल लाखों की संख्या में छात्र बीटेक के पढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं. हालांकि, कुछ का सेलेक्शन आईआईटी में होता है तो कुछ का नहीं. वहीं, कुछ छात्र 4 साल के कोर्स को ना करके दूसरे इंजीनियरिंग कोर्स को करना चाहते हैं. बता दें, टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में इंजीनियरिंग से जुड़े ऐसे कई कोर्स हैं, जो बीटेक की तरह ही आपको शानदार करियर दे सकते हैं. इन कोर्सेस को करके आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में नौकरी मिल सकती है.

1. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग

डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक अच्छा कोर्स है. ये उन छात्रों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो टेक्निकल फील्ड में कदम रखना चाहते हैं. ये तीन साल का कोर्स है. आप इसे 12वीं के बाद आसानी से कर सकते हैं. इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों से आप अपनी पढ़ाई कर सकतेहैं. चाहें तो बाद में आप B.Tech के लिए लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं.

2. डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर

अगर आप डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन या फिर प्लानिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं. ये तीन साल का कोर्स है. 12वीं के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस कोर्स में खास तौर पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग डिजाइन, मटीरियल साइंस आदि सबजेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है.

3. बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स

बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स है. अगर किसी छात्र की रुचि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स या फिर सर्किट में है तो वो बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स को कर सकता है. ये कोर्स भी तीन साल का है. इस कोर्स में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे जाती है. इस कोर्स को करके आप अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं.