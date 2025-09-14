मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर! क्या बिना B.Tech किए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं? जानें जवाब
Advertisement
trendingNow12921253
Hindi Newsशिक्षा

मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर! क्या बिना B.Tech किए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं? जानें जवाब

Engineering Courses Without BTech: 12वीं के बाद अगर आप बी.टेक के अलावा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. जानें कौन सी करनी होगा पढ़ाई. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर! क्या बिना B.Tech किए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं? जानें जवाब

Engineering Courses: कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें 4 सालों का बीटेक कोर्स करना अच्छा नहीं लगता है. हालांकि, कुछ स्टूडेंट्स का आईआईटी में सेलेक्शन नहीं होता है तो भी वो चाहते हैं कि बी.टेक के अलावा वो कुछ और इंजीनियरिंग के कोर्सेस को करें, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं होती है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप इंजीनियरिंग के लिए कौन से कोर्स कर सकते हैं. 

हर साल लाखों की संख्या में छात्र बीटेक के पढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं. हालांकि, कुछ का सेलेक्शन आईआईटी में होता है तो कुछ का नहीं. वहीं, कुछ छात्र 4 साल के कोर्स को ना करके दूसरे इंजीनियरिंग कोर्स को करना चाहते हैं. बता दें, टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में इंजीनियरिंग से जुड़े ऐसे कई कोर्स हैं, जो बीटेक की तरह ही आपको  शानदार करियर दे सकते हैं. इन कोर्सेस को करके आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में नौकरी मिल सकती है. 

CAT 2025 Registration Date: आईआईएम से MBA करने वालों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, करें चेक

Add Zee News as a Preferred Source

1. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक अच्छा कोर्स है. ये उन छात्रों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो टेक्निकल फील्ड में कदम रखना चाहते हैं. ये तीन साल का कोर्स है. आप इसे 12वीं के बाद आसानी से कर सकते हैं. इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों से आप अपनी पढ़ाई कर सकतेहैं. चाहें तो बाद में आप B.Tech के लिए लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं. 

2. डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर
अगर आप डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन या  फिर प्लानिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं. ये तीन साल का कोर्स है. 12वीं के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस कोर्स में खास तौर पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग डिजाइन, मटीरियल साइंस आदि सबजेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है.  

UGC NET June 2025: यूजीसी नेट जून परीक्षा का सर्टिफिकेट जारी, ugcnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

3. बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स
बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स है. अगर किसी छात्र की रुचि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स,  कम्युनिकेशन सिस्टम्स या फिर सर्किट में है तो वो बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स को कर सकता है. ये कोर्स भी तीन साल का है. इस कोर्स में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे जाती है. इस कोर्स को करके आप अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

careerEngineering

Trending news

कांग्रेस में छिड़ा गृहयुद्ध? प्रियंका गांधी के वायनाड पहुंचते ही हुआ बड़ा कांड
Kerala Congress
कांग्रेस में छिड़ा गृहयुद्ध? प्रियंका गांधी के वायनाड पहुंचते ही हुआ बड़ा कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
;