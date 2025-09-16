मेडिकल और इंजीनियरिंग ही नहीं..12वीं के बाद करें ये कोर्स, फटाफट खुल जाएंगे नौकरी के रास्ते!

Top Short Term Course After 12th: आज के समय में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़कर अपना करियर कुछ अलग जगह बनाना पसंद करते है. हालांकि, ये सही भी है क्योंकि ऐसे कई सारे कोर्स है जिनकी पढ़ाई करके आप अच्छा करियर बना सकते हैं. अगर आप भी उनमें से 12वीं के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कोर्स के नाम जिन्हें करके आप जल्द ही नौकरी हासिल कर सकते हैं.

1. आज की डिजिटल दुनिया में कौन नहीं चाहेगा कि वो ऐसी कोई पढ़ाई करे जो डिजिटल जमाने में ट्रेंडिंग हो. ऐसे में आपके लिए डिप्लोमा इन रोबोटिक्स एंड एआई (Diploma in Robotics and AI) कोर्स अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है. यह डिप्लोमा कोर्स उन छात्रों के लिए सबसे बेस्ट है जो मशीन और हार्डवेयर के साथ काम करना पसंद करते हैं. इस कोर्स में छात्रों को रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि से जुड़ी चीजें सिखाई जाएंगी.

2. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (Certification in Natural Language Processing) एक शॉर्ट कोर्स है. ये कोर्स 6 महीने से लेक 1 साल तक का होता है. इसमें कोर्स को करके आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं. बता दें, NLP वह तकनीक है जिससे मशीन इंसानी भाषा को समझ पाती है. जैसे- चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट ट्रांसलेशन टूल्स आदि इसी पर आधारित हैं.

3. मशीन लर्निंग (Machine Learning) कोर्स भी एक डिमांडिंग कोर्स है. ये कोर्स उनके लिए बेस्ट है जो कंप्यूटर और मैथ्स पसंद करते हैं. इस कोर्स में डेटा पैटर्न, मॉडल बनाना आदि सिखाया जाता है. ये कोर्स 6 महीने से 1 साल तक का है. कोर्स को करके आप Paytm, Deloitte आदि कपंनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

4. बीएससी इन एआई एंड डाटा साइंस (BSc in AI and Data Science) भी अच्छा कोर्स है. 12वीं के बाद आप इस कोर्स के अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, ये तीन साल का डिग्री कोर्स है. इस कोर्स में स्टूडेंट्स को एआई, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, न्यूरल नेटवर्क आदि चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इस कोर्स को करके आप Infosys, Wipro, Accenture आदि बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते है.

