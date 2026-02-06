करियर जो सिर्फ नौकरी नहीं जिम्मेदारी है! जानें Clinical Psychology और Counseling Psychology में क्या है फर्क

आजकल की दुनिया में बहुत से लोगों को मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं जिस वजह से इस फिल्ड में लोगों का खूब इंट्रेस्ट भी देखने को मिल रहा है. साइकोलॉजी एक ऐसा करियर है जो केवल नौकरी नहीं जिम्मेदारी है. Clinical Psychology गंभीर मानसिक बीमारियों के इलाज से जुड़ा होता है. Counseling Psychology जीवन की परेशानियों और मानसिक संतुलन पर काम करता है. दोनों में पढ़ाई लंबी है और जिम्मेदारी भी बड़ी है. अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए हो तो इन दोनों के फर्क को समझना बेहद ही जरूरी है.

क्लिनिकल साइकोलॉजी

क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब है मानसिक बीमारियों का इलाज करना. इस फील्ड में काम करने वाले लोग उन मरीजों के साथ काम करते हैं जिन्हें गंभीर मानसिक समस्याएं होती हैं. जैसे डिप्रेशन, बायपोलर डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया और पर्सनैलिटी से जुड़ी दिक्कतें. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज की स्थिति को समझने के लिए टेस्ट करते हैं और इलाज की सही दिशा तय करते हैं. अगर मामला ज्यादा गंभीर है तो दवाईयां भी देते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर हॉस्पिटल, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और मेडिकल टीम के साथ काम करते हैं. इनका काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है क्योंकि मरीज की हालत गंभीर हो सकती है. इस फील्ड में काम करने के लिए PhD या PsyD की जरूरत होती है. ये करियर उन लोगों के लिए सही है जो गहराई से समस्या को समझना और इसका इलाज करना चाहते हैं.

काउंसलिंग साइकोलॉजी

काउंसलिंग साइकोलॉजी की सोच थोड़ी अलग है. इसमें फोकस बीमारी पर नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी पर होता है. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उन लोगों की मदद करते हैं जो तनाव, करियर की उलझन, रिश्तों की समस्या या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे होते हैं. ये प्रोफेशनल व्यक्ति को समझते हैं और उसे खुद की ताकत पहचानने में मदद करते हैं. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी सेंटर्स में काम करते हैं जो लोगों से बात चीत कर के उनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं. आज के समय में कई लोग ऑनलाइन काउंसलिंग और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. ये फील्ड युवाओं और कामकाजी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसमें भी PhD या PsyD जरूरी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है अंतर

क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी में सबसे बड़ा फर्क काम की सोच का है. क्लिनिकल साइकोलॉजी बीमारी को पहचानने और ठीक करने पर ध्यान देता है जिसमें टेस्ट और दवाइयां भी शामिल होती है वहीं काउंसलिंग साइकोलॉजी जीवन को बेहतर और संतुलित बनाने पर काम करता है. दोनों ही फील्ड समाज के लिए बहुत जरूरी हैं. अगर इन दोनों ही छेत्र में कमाई की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल सेटअप में अच्छी सैलरी पा सकते हैं. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस और ऑनलाइन काउंसलिंग से अच्छी कमाई कर लेते हैं.