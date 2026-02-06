Advertisement
trendingNow13099612
Hindi Newsशिक्षाकरियर जो सिर्फ नौकरी नहीं जिम्मेदारी है! जानें Clinical Psychology और Counseling Psychology में क्या है फर्क

करियर जो सिर्फ नौकरी नहीं जिम्मेदारी है! जानें Clinical Psychology और Counseling Psychology में क्या है फर्क

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल स्ट्रेस काफी तेजी से बढ़ रहा है. काम का दबाव, रिश्तों की परेशानी और भविष्य की चिंता लोगों को अंदर से कमजोर कर रही है. ऐसे समय में साइकोलॉजी का क्षेत्र बहुत जरूरी बन गया है. बहुत से छात्रों को को साइकोलॉजी की पढ़ाई में काफी इंट्रेस्ट होता है.  Clinical Psychology और Counseling Psychology दो ऐसे करियर हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं लेकिन दोनों का काम और सोच अलग है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करियर जो सिर्फ नौकरी नहीं जिम्मेदारी है! जानें Clinical Psychology और Counseling Psychology में क्या है फर्क

आजकल की दुनिया में बहुत से लोगों को मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं जिस वजह से इस फिल्ड में लोगों का खूब इंट्रेस्ट भी देखने को मिल रहा है. साइकोलॉजी एक ऐसा करियर है जो केवल नौकरी नहीं जिम्मेदारी है. Clinical Psychology गंभीर मानसिक बीमारियों के इलाज से जुड़ा होता है. Counseling Psychology जीवन की परेशानियों और मानसिक संतुलन पर काम करता है. दोनों में पढ़ाई लंबी है और जिम्मेदारी भी बड़ी है. अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए हो तो इन दोनों के फर्क को समझना बेहद ही जरूरी है.

क्लिनिकल साइकोलॉजी
क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब है मानसिक बीमारियों का इलाज करना. इस फील्ड में काम करने वाले लोग उन मरीजों के साथ काम करते हैं जिन्हें गंभीर मानसिक समस्याएं होती हैं. जैसे डिप्रेशन, बायपोलर डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया और पर्सनैलिटी से जुड़ी दिक्कतें. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज की स्थिति को समझने के लिए टेस्ट करते हैं और इलाज की सही दिशा तय करते हैं. अगर मामला ज्यादा गंभीर है तो दवाईयां भी देते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर हॉस्पिटल, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और मेडिकल टीम के साथ काम करते हैं. इनका काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है क्योंकि मरीज की हालत गंभीर हो सकती है. इस फील्ड में काम करने के लिए PhD या PsyD की जरूरत होती है. ये करियर उन लोगों के लिए सही है जो गहराई से समस्या को समझना और इसका  इलाज करना चाहते हैं.

काउंसलिंग साइकोलॉजी
काउंसलिंग साइकोलॉजी की सोच थोड़ी अलग है. इसमें फोकस बीमारी पर नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी पर होता है. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उन लोगों की मदद करते हैं जो तनाव, करियर की उलझन, रिश्तों की समस्या या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे होते हैं. ये प्रोफेशनल व्यक्ति को समझते हैं और उसे खुद की ताकत पहचानने में मदद करते हैं. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी सेंटर्स में काम करते हैं जो लोगों से बात चीत कर के उनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं. आज के समय में कई लोग ऑनलाइन काउंसलिंग और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. ये फील्ड युवाओं और कामकाजी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसमें भी PhD या PsyD जरूरी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है अंतर
क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी में सबसे बड़ा फर्क काम की सोच का है. क्लिनिकल साइकोलॉजी बीमारी को पहचानने और ठीक करने पर ध्यान देता है जिसमें टेस्ट और दवाइयां भी शामिल होती है वहीं काउंसलिंग साइकोलॉजी जीवन को बेहतर और संतुलित बनाने पर काम करता है. दोनों ही फील्ड समाज के लिए बहुत जरूरी हैं. अगर इन दोनों ही छेत्र में कमाई की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट  हॉस्पिटल और मेडिकल सेटअप में अच्छी सैलरी पा सकते हैं. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस और ऑनलाइन काउंसलिंग से अच्छी कमाई कर लेते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

clinical psychologycounseling psychologypsychology career guide

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना