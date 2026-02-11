क्रिएटिव माइंड वालों के लिए गोल्डन चांस! डिजिटल मार्केटिंग से बन सकता है शानदार करियर, जानें कैसे करें शुरुआत

Advertisement
Digital Marketing: आज के मॉडर्न समय में करियर के ऑप्शन काफी तेजी से बदल रहे हैं. आम नौकरियों के साथ साथ अब डिजिटल दुनिया में भी जॉब के शानदार मौके मिल रहे हैं. अगर आप क्रिएटिव हैं, नए आइडिया सोचते हैं और सोशल मीडिया की समझ रखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए गोल्डन चांस साबित हो सकता है. 

 

आजकल बहुत से लोगों को करियर में काफी तरह के ऑप्शन मिलते हैं जिनमें से एक है डिजिटल मार्केटिंग. आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग बेहद ही ज्ादा तेजी से बढ़ता हुआ करियर ऑप्शन है. इसमें सोशल मीडिया, कंटेंट, SEO, गूगल एड्स और ब्रांड प्रमोशन जैसी कई स्किल्स की जरूरत होती है. 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड में कोर्स कर सकता है. इसकी फीस कोर्स और इंस्टीट्यूट के अनुसार अलग अलग हो सकती है. शुरुआत में सैलरी ठीक ठाक होती है और अनुभव बढ़ने के साथ कमाई काफी तेजी से बढ़ती ही चली जाती है.

डिजिटल मार्केटिंग 
डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल मतलब होता है इंटरनेट के जरिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करना. आज हर कंपनी ऑनलाइन मौजूद है और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल एक्सपर्ट को हायर करती है. यही वजह है कि इस फील्ड में नौकरी के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं. इस फील्ड में जॉब रोल भी कई तरह के होते हैं जैसे सोशल मीडिया मैनेजर, SEO एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट और परफॉर्मेंस मार्केटर. कोर्स करने के बाद अगर लोग चाहें तो फ्रीलांसिंग या अपनी डिजिटल एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं जिसमें अच्छा खासा पैसा है. कई लोग घर बैठे इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं.

बेसिक से करें शुरुआत
अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग  में शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक समझ काफी जरूरी हो जाती है.  SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और गूगल एड्स जैसे टॉपिक्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी है. इसके लिए बहुत से तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स मौजूद हैं. शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स की फीस लगभग 20 हजार से 60 हजार रुपये तक हो सकती है. वहीं एडवांस डिप्लोमा कोर्स की फीस लाख में होती है.

स्किल्स है जरूरी
डिजिटल मार्केटिंग की सबसे खास बात ये होती है है कि यहां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स मायने रखती हैं. अगर आपके पास क्रिएटिव सोच, कम्युनिकेशन स्किल और डेटा को समझने की ताकत है तो आप इस फिल्ड में बेहद जल्दी ग्रो कर सकते हैं. शुरुआत में फ्रेशर को लगभग 15 से 30 हजार रुपये महीना सैलरी मिल सकती है. अनुभव बढ़ने पर ये पैकेज 8 से 10 लाख रुपये सालाना या उससे ज्यादा भी हो सकता है.

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

Digital Marketingcareer in digital marketing

