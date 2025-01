फैशन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं करियर? ये हैं भारत के टॉप 5 फैशन डिजाइनिंग कॉलेज, जानें फीस-एंट्रेंस-कोर्स की डिटेल

Top 5 Fashion Designing Colleges in India: फैशन इंडस्ट्री लगातार बदल रही है और इस फील्ड में करियर बनाने के कई शानदार अवसर हैं. अगर आप फैशन डिजाइनर बनने का सपना देख रहे हैं तो सही कॉलेज चुनना आपके करियर की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है. भारत में कई टॉप फैशन डिजाइन कॉलेज हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं.

देश में 50 से ज्यादा फैशन डिजाइन कॉलेज हैं, जिनमें से 36 प्राइवेट कॉलेज और 15 सरकारी कॉलेज हैं. इनमें से कुछ प्रमुख कॉलेज हैं - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), पर्ल एकेडमी (Pearl Academy), व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल (Whistling Woods International), सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (Symbiosis Institute of Design) और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन (Army Institute of Fashion and Design).

अगर आप 12वीं कक्षा पास करने के बाद फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको NIFT Entrance Exam, Pearl Academy Entrance Exam जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे. आइए भारत के टॉप फैशन डिजाइनिंग कॉलेजों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT)

लोकेशन: नई दिल्ली

स्थापना: 1986

फीस: 64,900 रुपये से लेकर 12.34 लाख रुपये तक

NIFT को भारत में फैशन डिजाइन की पढ़ाई का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट माना जाता है. यह इंस्टीट्यूट भारत सरकार के Ministry of Textiles के अंतर्गत आता है. यहां BDes (Bachelor of Design), BFTech (Bachelor of Fashion Technology), MDes (Master of Design) और MFM (Master of Fashion Management) जैसे कोर्स कराए जाते हैं.

NIFT में एडमिशन के लिए छात्रों को NIFT Entrance Exam देना होता है. NIFT की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके देशभर में 18 कैंपस हैं, जो मुंबई, चेन्नई, पटना, गांधीनगर, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में स्थित हैं.

कोर्सेस:

- BDes (Fashion Design)

- BFTech (Bachelor of Fashion Technology)

- MDes (Master of Design)

- MFM (Master of Fashion Management)

2. पर्ल एकेडमी (Pearl Academy)

लोकेशन: मुंबई

स्थापना: 1993

फीस: 22.16 लाख रुपये से लेकर 29.94 लाख रुपये तक

पर्ल एकेडमी फैशन डिजाइन के फील्ड में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है. यहां पर UG (Undergraduate), PG (Postgraduate) और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेस कराए जाते हैं. यहां एडमिशन के लिए छात्रों को Pearl Academy Entrance Exam देना होता है, उसके बाद उन्हें पर्सनल इंटरव्यू और पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन के राउंड से गुजरना पड़ता है

कोर्सेस:

- BDes in Fashion Design

- MDes in Product Design

- Fashion Styling & Image Design

- Fashion Design for Women's Wear

3. सिंबायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (SID), पुणे

लोकेशन: पुणे

स्थापना: 2004

फीस: 19 लाख रुपये

Symbiosis Institute of Design भारत के सबसे प्रतिष्ठित डिजाइन स्कूलों में से एक है. यह इंस्टीट्यूट UGC (University Grants Commission) से मान्यता प्राप्त है. यहां एडमिशन के लिए छात्रों को Symbiosis Entrance Exam for Design (SEED) देना होता है. SEED परीक्षा पास करने के बाद छात्रों को Portfolio Review और Personal Interaction (PRPI) के राउंड्स से गुजरना होता है.

कोर्सेस:

- BDes in Communication Design

- BDes in Animation Film Design

- BDes in Fashion Design

- BDes in Fashion Communication

4. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन (AIFD)

लोकेशन: बेंगलुरु

स्थापना: 2004

फीस: 6 लाख रुपये

आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन की स्थापना Army Welfare Education Society द्वारा की गई थी. इस कॉलेज का उद्देश्य छात्रों को Fashion Design और Apparel Management की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना है.

यहां पर दो प्रमुख अंडरग्रेजुएट कोर्स कराए जाते हैं:

- BSc in Fashion and Apparel Design

- BSc in Interior Design and Decoration

यहां एडमिशन के लिए छात्रों को Army Institute of Fashion and Design Written Admission Test देना होता है.

5. व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल (Whistling Woods International)

लोकेशन: मुंबई

स्थापना: 2006

फीस: 20 लाख रुपये

व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल की स्थापना मशहूर फिल्ममेकर सुभाष घई ने की थी. यह इंस्टीट्यूट फैशन डिजाइन की फील्ड में चार साल का BDes in Fashion Design कोर्स कराता है.

यहां एडमिशन के लिए छात्रों को MECAT (Media & Entertainment Common Aptitude Test), CAT (Creative Aptitude Test), SOP (Statement of Purpose) और Personal Interview के राउंड्स पास करने होते हैं.

फैशन डिजाइन में करियर क्यों बनाएं?

फैशन डिजाइन सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव करियर है. इसमें आपको अपनी कल्पनाशक्ति का इस्तेमाल कर अनोखे और नए डिजाइन्स बनाने का मौका मिलता है. इस फील्ड में करियर बनाने के बाद आपको ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ने का भी मौका मिलता है और साथ ही अच्छी कमाई भी होती है. अगर आप फैशन डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन टॉप कॉलेजों में एडमिशन लेकर अपने सपनों को उड़ान दें.