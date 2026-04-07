आईटी सेक्टर में लाखों का पैकेज! लेकिन कहां से करें शुरुआत? 12वीं के बाद करियर का वो 'शॉर्टकट' रास्ता जो बदल देगा आपकी जिंदगी

Career in IT After 12th: 12वीं के बाद आईटी फील्ड में करियर बनाने का सपना आज के समय में बहुत आम हो गया है. टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है और इस सेक्टर में नौकरी के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 12वीं के बाद बीसीए, बीटेक या डिप्लोमा कौन सा कोर्स चुना जाए. सही कोर्स का चुनाव आपके करियर की दिशा तय करता है. इसलिए फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी होता है.

बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उन छात्रों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में रुचि होती है. ये तीन साल का कोर्स होता है. इसमें सॉफ्टवेयर, कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट जैसी चीजें सिखाई जाती हैं. अगर आपने 12वीं किसी भी स्ट्रीम से की है, तो भी आप इसमें दाखिला ले सकते हैं. आगे चलकर आप एमसीए करके अपने करियर को और मजबूत बना सकते हैं.

बीटेक हो सकता है बेहतर विकल्प

बीटेक आईटी या कंप्यूटर साइंस एक प्रोफेशनल और डिग्री कोर्स है. यह चार साल का होता है और इसमें तकनीकी ज्ञान गहराई से दिया जाता है. इसमें एडमिशन के लिए आमतौर पर साइंस स्ट्रीम और एंट्रेंस एग्जाम जरूरी होता है. इस कोर्स के बाद बड़ी आईटी कंपनियों में नौकरी के अच्छे मौके मिलते हैं. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है.

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जल्दी नौकरी पाने के लिए कौन-सा कोर्स करें?

डिप्लोमा कोर्स उन छात्रों के लिए सही रहता है, जो जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं. यह कोर्स आमतौर पर 2 से 3 साल का होता है. इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. 10वीं या 12वीं के बाद इसमें दाखिला लिया जा सकता है. डिप्लोमा करने के बाद आप सीधे नौकरी कर सकते हैं या आगे बीटेक में लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं.

इन तीनों कोर्स में से कौन सा आपके लिए सही है, यह आपकी रुचि, बजट और लक्ष्य पर निर्भर करता है. अगर आप गहराई से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बीटेक बेहतर है. अगर आप कम समय में अच्छा विकल्प चाहते हैं, तो बीसीए सही है. और अगर जल्दी स्किल सीखकर नौकरी करनी है, तो डिप्लोमा एक अच्छा रास्ता है. सही जानकारी और प्लानिंग के साथ आप आईटी फील्ड में एक सफल करियर बना सकते हैं.

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