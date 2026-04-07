Advertisement
trendingNow13168650
Hindi Newsशिक्षाआईटी सेक्टर में लाखों का पैकेज! लेकिन कहां से करें शुरुआत? 12वीं के बाद करियर का वो शॉर्टकट रास्ता जो बदल देगा आपकी जिंदगी

आईटी सेक्टर में लाखों का पैकेज! लेकिन कहां से करें शुरुआत? 12वीं के बाद करियर का वो 'शॉर्टकट' रास्ता जो बदल देगा आपकी जिंदगी

Career in IT After 12th: 12वीं के बाद आईटी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए बीसीए, बीटेक और डिप्लोमा तीन मुख्य रास्ते हैं, जिनमें से सही चुनाव आपकी रुचि और भविष्य के लक्ष्यों पर निर्भर करता है. गहराई से तकनीकी ज्ञान के लिए बीटेक, कोडिंग के लिए बीसीए और जल्दी नौकरी पाने के लिए डिप्लोमा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आईटी सेक्टर में लाखों का पैकेज! लेकिन कहां से करें शुरुआत? 12वीं के बाद करियर का वो 'शॉर्टकट' रास्ता जो बदल देगा आपकी जिंदगी

Career in IT After 12th: 12वीं के बाद आईटी फील्ड में करियर बनाने का सपना आज के समय में बहुत आम हो गया है. टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है और इस सेक्टर में नौकरी के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 12वीं के बाद बीसीए, बीटेक या डिप्लोमा कौन सा कोर्स चुना जाए. सही कोर्स का चुनाव आपके करियर की दिशा तय करता है. इसलिए फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी होता है.

बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उन छात्रों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में रुचि होती है. ये तीन साल का कोर्स होता है. इसमें सॉफ्टवेयर, कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट जैसी चीजें सिखाई जाती हैं. अगर आपने 12वीं किसी भी स्ट्रीम से की है, तो भी आप इसमें दाखिला ले सकते हैं. आगे चलकर आप एमसीए करके अपने करियर को और मजबूत बना सकते हैं.

बीटेक हो सकता है बेहतर विकल्प

बीटेक आईटी या कंप्यूटर साइंस एक प्रोफेशनल और डिग्री कोर्स है. यह चार साल का होता है और इसमें तकनीकी ज्ञान गहराई से दिया जाता है. इसमें एडमिशन के लिए आमतौर पर साइंस स्ट्रीम और एंट्रेंस एग्जाम जरूरी होता है. इस कोर्स के बाद बड़ी आईटी कंपनियों में नौकरी के अच्छे मौके मिलते हैं. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जल्दी नौकरी पाने के लिए कौन-सा कोर्स करें?

डिप्लोमा कोर्स उन छात्रों के लिए सही रहता है, जो जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं. यह कोर्स आमतौर पर 2 से 3 साल का होता है. इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. 10वीं या 12वीं के बाद इसमें दाखिला लिया जा सकता है. डिप्लोमा करने के बाद आप सीधे नौकरी कर सकते हैं या आगे बीटेक में लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं.

इन तीनों कोर्स में से कौन सा आपके लिए सही है, यह आपकी रुचि, बजट और लक्ष्य पर निर्भर करता है. अगर आप गहराई से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बीटेक बेहतर है. अगर आप कम समय में अच्छा विकल्प चाहते हैं, तो बीसीए सही है. और अगर जल्दी स्किल सीखकर नौकरी करनी है, तो डिप्लोमा एक अच्छा रास्ता है. सही जानकारी और प्लानिंग के साथ आप आईटी फील्ड में एक सफल करियर बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें- माता-पिता के लिए गुड न्यूज! प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद, अब कहीं से भी खरीद सकते हैं किताबें और यूनिफॉर्म

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Career in IT After 12th

Trending news

सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
Abhishek Banerjee
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
Shimla News
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
BJP
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
Pm modi news
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
Viral News
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
Mumbai News in hindi
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
DNA
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
West Bengal Election 2026
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
Nashik Bhondu Baba
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज
gyanesh kumar
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज