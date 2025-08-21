बनना है डॉक्टर? लेकिन NEET परीक्षा में नहीं हुए पास, ना लें टेंशन! करें ये बेस्ट कोर्स और बनाएं मेडिकल फील्ड में करियर

Career in Medical: कभी कभार किसी कारण से या फिर परीक्षा पास ना करने के कारण छात्र नीट के अलावा भी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. ऐसे में अगर आप भी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे कोर्स के नाम जिसकी पढ़ाई करके आप बिना नीट क्वालीफाई किए भी डॉक्टर बन सकते हैं.

1. बी.फार्मा (B.Pharm)

अगर आपको दवाइयों का फिर मेडिकल स्टोर में इंटरेस्ट है तो आप बी. फार्मा की पढ़ाई कर सकते हैं. बी. फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी. ये एक 4 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है. इस कोर्स को करके आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं.

2. बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी (B.sc Boi Technology)

बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी एक डिमाडिंग कोर्स है. 12वीं के बाद आप इस कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं. ये तीन का कोर्स है, जिसमें आपको जीव विज्ञान, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और तकनीकी विज्ञान आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा.

3. बीएससी नर्सिंग (​B.sc Nursing​)

नीट के अलावा छात्र बीएससी नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. 12वीं के बाद मेडिकल के लिए ये बेस्ट कोर्स माना जाता है. ये तीन साल का कोर्स है. इस कोर्स को करने के बाद छात्र हास्पिटल, क्लिनिक आदि जगहों पर नर्स या फिर मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं.

4. बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी​ (B.sc Medical Lab Technology)

बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी तीन वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स है. 12वीं कंप्लीट करने के बाद छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. इन दिनों इस कोर्स की काफी डिमांड भी है.

5. बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज (Bachelor of Veterinary Sciences)

आजकल इस कोर्स को भी काफी लोग करना पसंद कर रहे हैं. बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज भी तीन साल का कोर्स है. इस कोर्स को पूरा करके छात्र ट्रेनिंग के बाद सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बन सकते हैं.