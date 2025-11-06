Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

Career in Sports: खेलेंगे कूदेंगे नहीं बनेंगे खराब! बना सकेंगे करियर, भारत में ये हैं 3 स्पोर्ट्स कोर्स

Career in Sports: क्या आप भी अपना करियर स्पोर्ट्स फील्ड में बनाना चाहते हैं. अगर हां, तो ऐसे 3 कोर्स हैं जिन्हें अपनाने का सोच सकते हैं. आइए उस कोर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:33 PM IST
Career in Sports: खेलेंगे कूदेंगे नहीं बनेंगे खराब! बना सकेंगे करियर, भारत में ये हैं 3 स्पोर्ट्स कोर्स

Career in Sports: ‘पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब’ ये मुहावरा अक्सर दादी-नानी या माता-पिता से आपने भी सुना होगा जो सिर्फ बच्चे को पढ़ने-लिखने की सलाह देता है. इसमें खेलने कूदने को बेकार बताया जाता हैं. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई-लिखाई के साथ खेलना-कूदना भी करियर संवार सकता है. अगर आप भी चिंतित है कि कैसे खेल-कूद में करियर बनाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए 3 ऐसे कोर्स लेकर आए हैं जो स्पोर्ट्स करियर से जुड़े हुए हैं. इन कोर्स की मदद से आप मोटी सैलरी वाली नौकरी भी हासिल कर सकते हैं. आइए 3 स्पोर्ट्स कोर्स के बारे में जानते हैं.

स्पोर्ट्स फोटोग्राफर (Sports Photographer)

खेलने-कूदने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके पास स्पोर्ट फोटोग्राफर बनने का मौका है. भले ही पहले की तुलना में तकनीकी बदलाव हुआ है लेकिन एक अच्छे फोटोग्राफर की आज भी जरूरत है और कई जगह करियर ऑप्शन्स हैं. मैगजीन से लेकर विभिन्न प्लेटफॉर्म को लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स की तस्वीरें चाहिए होती है. उस दौरान खूबसूरती के साथ एक अनुभवी स्पोर्ट्स फोटोग्राफर ही तस्वीर खींच सकता है. अगर आप भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो टेक्निकल फोटोग्राफी स्किल्स कोर्स कर सकते हैं. स्पोर्ट्स की गहरी समझ और सही तरह की फोटोग्राफी अच्छी नौकरी दिला सकती है. आमतौर पर एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर की सैलरी करीब 5 से 10 लाख रुपये सालाना होती है जो अधिक अनुभव पर निर्भर है.

खेल पत्रकार (Sports Journalist)

पढ़ाई-लिखाई के साथ स्पोर्ट्स में भी ज्यादा रुचि रहती है तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं. इसके लिए खेल से संबंधित हर ज्ञान की जरूरत ही है. क्रिकेट से लेकर अन्य खेल में इंटरेस्ट होना आपके करियर के लिए बेस्ट हो सकता है. पत्रकार बनकर भी आप काम को मजेदार तौर पर कर सकते हैं. आप अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स में भी एक अच्छी पकड़ बनाकर रिपोर्टिंग या डेस्क वर्क का चयन कर सकते हैं. कई बड़े न्यूज चैनलों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की वैकेंसी होती है. अगर एक अच्छी नॉलेज रखते हैं तो समय और अनुभव के बढ़ने के साथ-साथ सैलरी भी बढ़ सकती है. आमतौर पर 4 से 8 लाख रुपये सालाना सैलरी होती है. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने के लिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन कोर्स करना होगा. इसके बाद इंटर्नशिप और पर्सनल ब्लॉगिंग से भी अनुभव हासिल कर सकते हैं.

स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट (Sports Massage Therapist)

एक स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट की आज के समय में काफी मांग है. एथलीटों को फिजिकली रूप से मसाज थेरेपी के लिए स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट जाने जाते हैं. खेलने के दौरान खिलाड़ियों को इनकी बहुत जरूरत होती है. खासतौर पर स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट का काम चोट को रोकना और इलाज करना होता है. स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट कोर्स कर सकते हैं. इसे करने वाले की आमतौर पर सैलरी 50 हजार रुपये प्रति माह या इससे ज्यादा हो सकती है. इस क्षेत्र के एक अच्छे अनुभवी को मोटी सैलरी मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- Interview Tips: नौकरी से पहले इंटरव्यू का रहता है स्ट्रेस? न हो परेशान, काम आ सकता है ‘7-38-55’ फॉर्मूला, जानें क्या है ये?

